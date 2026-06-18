CRIF: Více než 46 000 českých firem s obratem nad 10 milionů Kč dosáhne na ocenění CRIF Business Elite

Prostřednictvím certifikace CRIF Business Elite jsou oceňovány české společnosti s výbornými hospodářskými výsledky, kvalitním managementem a prokazatelnou stabilitou. Hodnocení provádí společnost CRIF, záštitu poskytují Hospodářská komora České republiky a CZECH TOP 100. Současně je oceněným společnostem skrze službu Protext ČTK umožněno komunikovat získání certifikátu směrem ke stávajícím i potenciálním obchodním partnerům a veřejnosti.
Ocenění CRIF TOP Business Elite v letošním roce získaly firmy DIAMO, státní podnik, ELIV, s.r.o., GECO, a.s., IMTRADEX, a.s., Ježek software s.r.o., Jihlavská vrtná, s.r.o., JPF Czech s.r.o., JRS Česká a Slovenská republika, organizačná složka, JULI Motorenwerk, s.r.o., LOMAX & Co s.r.o., LOMY MOŘINA spol. s r.o., rejman logistics, s. r. o., REXONIX s.r.o., TVD – Technická výroba, a. s., United Registrar of Systems Czech, s.r.o. a VOLMET s.r.o.
Certifikaci CRIF Business Elite od začátku roku do dneška obdržely podniky Arei reklamní předměty s.r.o., ARMEX ENERGY a.s., ARMEX Oil s.r.o., Corpus Solutions a.s., HÖGNER s.r.o., CHEM Application s.r.o., CHEM Logistic s.r.o., Chronology s.r.o., JAF HOLZ spol. s r.o., Koma system s.r.o., Litobal s.r.o., LOGAREX Smart Metering, a.s., LOM PRAHA s.p., LUNA PLAST, a.s., MAD Recycling Česká republika, a.s., MIRA expert s.r.o., PROKAT invest s.r.o., PROSPECT spol. s r.o., PROSPED s.r.o., ProTech SpT s.r.o., Sandoz s.r.o., SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., SpediLog a.s., Stokvis Promi s.r.o., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., TEPLO Frýdlant s.r.o. a ZEBRA SYSTEMS, s.r.o.
„V rámci oborů jsou v tomto směru nejúspěšnější podniky působící ve velkoobchodu a maloobchodu. V oblasti dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu výborně hospodaří 63 %, v zásobování vodou 57 % a ve zpracovatelském průmyslu 52 % firem. Obecně pak platí, že čím déle daná společnost na našem trhu působí, tím má větší šanci splnit parametry nutné k udělení certifikace,“ vysvětluje Přemysl Cenkl, marketingový ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Více informací o ocenění CRIF Business Elite: www.mcribis.cz/crif-business-elite
Podmínky pro získání certifikátu CRIF Business Elite
A/ Oceněná firma musí být hodnocena Indexem CRIBIS do hodnoty c2
Specifikace Indexu CRIBIS – Index CRIBIS se počítá z devíti finančních ukazatelů spočítaných ze dvou posledních zveřejněných a po sobě jdoucích účetních výkazů. Kromě statických hodnot ukazatelů vstupuje do hodnocení také jejich meziroční změna. Kritéria pro vyhodnocení hodnot ukazatelů jsou nastavena oborově. Výsledný stupeň indexu je ovlivněn také nefinančními kritérii, jako jsou například exekuce, dluh po splatnosti, nespolehlivý plátce DPH, probíhající insolvenční řízení a podobně. Index CRIBIS má 10 stupňů. Stupeň c2 ukazuje na stabilní ekonomickou situaci subjektu.
B/ Oceněná firma nesmí mít záznam v Centrální evidenci exekucí.
C/ Oceněná firma nesmí mít záznam v AML sankčních seznamech.
Podmínky pro získání certifikátu CRIF TOP Business Elite
A/ Oceněná firma musí být hodnocena Indexem CRIBIS do hodnoty b2
Specifikace Indexu CRIBIS – Index CRIBIS se počítá z devíti finančních ukazatelů spočítaných ze dvou posledních zveřejněných a po sobě jdoucích účetních výkazů. Kromě statických hodnot ukazatelů vstupuje do hodnocení také jejich meziroční změna. Kritéria pro vyhodnocení hodnot ukazatelů jsou nastavena oborově. Výsledný stupeň indexu je ovlivněn také nefinančními kritérii, jako jsou například exekuce, dluh po splatnosti, nespolehlivý plátce DPH, probíhající insolvenční řízení a podobně. Index CRIBIS má 10 stupňů. Stupeň b2 ukazuje na velmi stabilní ekonomickou situaci subjektu.
B/ Oceněná firma nesmí mít záznam v Centrální evidenci exekucí.
C/ Oceněná firma nesmí mít záznam na AML sankčních seznamech.
Protext ČTK
Partnerem projektu CRIF Business Elite a CRIF TOP Business Elite je Česká tisková kancelář. Prostřednictvím služby Protext mohou noví držitelé certifikátu zveřejnit tiskovou zprávu o jeho získání. Zprávu dostanou všichni odběratelé zpravodajského servisu ČTK. Oceněné firmy tak osloví nejen novináře většiny českých médií, ale i zástupce firem a státní správy. Kromě toho se objeví na více než deseti předních zpravodajských webech.
Další informace: www.protext.cz
Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF. Společnost CRIF svým klientům poskytuje aplikaci CRIBIS, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky, čerpající z více než 90 informačních zdrojů.
Je také organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací a zajišťuje jim technický servis. Zároveň je provozovatelem portálu kolikmam.cz, který umožňuje pečovat o finanční závazky spotřebitelů, jednoduše on-line.
CRIF provozuje rovněž Registr platebních informací – REPI, sloužící pro sdílení platebních informací mezi členy registru.
Komplexní data o profesní historii finančních poradců jsou sdílena prostřednictvím Registru finančních poradců ELIXIR, který CRIF také provozuje.
Bankám, finančním a jiným úvěrujícím institucím poskytuje řadu řešení zahrnující analytické a softwarové nástroje, datové a digitální řešení včetně konzultací umožňujících optimalizaci jejich procesů od získání zákazníka přes upisování úvěru a řízení vztahů se zákazníkem až po vymáhání pohledávek. Kombinací vlastních znalostí s využitím nejnovějších technologií v rámci navrhovaných řešení je umožněno klientům dosahovat automatizovaných, optimalizovaných a vyhovujících procesů v každé fázi životního cyklu klienta.
CRIF provozuje i dotazníkovou platformu Synesgy, pomocí které společnosti zjistí, do jaké míry přímo ony anebo i jejich obchodní partneři přispívají k dosažení cílů odpovědného podnikání. V rámci ESG aktivit také poskytuje ESG skóre českých a slovenských společností díky proprietárním modelům významných rizik.
Více informací: www.crif.cz
Portál www.informaceofirmach.cz
Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace CRIBIS z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu CRIBIS ukazující míru vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.
Více informací: www.informaceofirmach.cz
Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau