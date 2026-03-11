CRIF: Výpis z úvěrových registrů si na České poště vyzvedlo přes 2000 lidí, službu využili i cizinci

Výpis obsahuje informace z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, závazky v Registru platebních informací a záznamy z Insolvenčního rejstříku a Centrální evidence exekucí. Komplexní výpis Česká pošta poskytuje na svých pobočkách se službou Czech POINT.
„Spolupráce se společností CRIF rozšiřuje nabídku služeb, které si lidé mohou vyřídit osobně na pobočkách České pošty. Komplexní výpis z úvěrových registrů může pomoci například při hledání nájemního bydlení, kdy je potřeba doložit, že žadatel nemá žádné nesplácené závazky. Výhodou je, že vše lze vyřídit na jednom místě. Tato služba je vhodná pro lidi, kteří dávají přednost osobnímu jednání. Naši pracovníci jsou připraveni s vyřízením výpisu pomoci, zodpovědět dotazy a celý proces lze zvládnout během několika minut,“ říká ředitel úseku generálního ředitele České pošty Vlastimil Halla.
Komplexní výpis je dostupný na 760 pobočkách České pošty po celé ČR. O výpis mohou požádat fyzické osoby, podnikatelé i právnické osoby po předložení dokladu totožnosti. Služba je dostupná také cizincům – jejich totožnost je ověřena přímo na přepážce. Odpadá tak nutnost notářsky ověřovat totožnost a následně samostatně žádat o výpis.
Výpis z registrů si již na České poště vyzvedlo přes 2000 lidí. Zhruba tři čtvrtiny z nich tvoří občané České republiky.
Zadlužení obyvatel roste
Podle posledních dat z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací mělo v loňském roce dluh na spotřebu více než 1,8 milionu klientů bank a nebankovních institucí. Se zvyšujícím se zadlužením roste i potřeba mít přehled o vlastních finančních závazcích a včas předcházet případným problémům se splácením.
Proč je potřeba hlídat si své závazky?
Přehled o vlastních závazcích je důležitý zejména v situaci, kdy se část klientů dostává do problémů se splácením. Podle posledních dat úvěrových registrů za rok 2025 má více než 178 tisíc lidí ohrožený dluh na spotřebu a průměrná dlužná částka na klienta dosáhla téměř 170.000 Kč. Pravidelná kontrola úvěrové historie tak může pomoci včas odhalit riziko a předejít vážnějším finančním potížím.
„Data ukazují, že krátkodobé dluhy rostou především u lidí v produktivním věku. Jde často o klienty, kteří zároveň splácejí úvěry na bydlení a řeší běžné výdaje domácnosti. Kombinace dlouhodobých a krátkodobých závazků tak může výrazně zatížit rodinný rozpočet. Právě proto je důležité mít přehled o všech svých závazcích a pravidelně kontrolovat úvěrovou historii, protože od celkového úvěrového profilu se následně odvíjejí i podmínky, za kterých banky a další instituce klientům financování nabízejí,“ říká Romana Knyblová, projektová manažerka služeb pro spotřebitele společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Webový portál kolikmam.cz
Portál umožňuje registrovanému uživateli bezpečný, pohodlný a snadný on-line přístup k jeho úvěrové zprávě, díky které získá aktuální přehled o svých finančních závazcích. Projekt je podporovaný bankami, stavebními spořitelnami, leasingovými, splátkovými i faktoringovými institucemi, které jsou uživateli Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.
