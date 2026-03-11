CRIF: Výpis z úvěrových registrů si na České poště vyzvedlo přes 2000 lidí, službu využili i cizinci

Autor:
  9:01
Praha 11. března 2026 (PROTEXT) - Již více než 2000 lidí od loňského srpna využilo možnost pořídit si na České poště Komplexní výpis z úvěrových registrů. Služba vznikla ve spolupráci se společností CRIF – Czech Credit Bureau a umožňuje lidem snadno získat přehled o svých finančních závazcích během jediné návštěvy pobočky. Využili ji jak občané ČR, tak cizinci.

Výpis obsahuje informace z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, závazky v Registru platebních informací a záznamy z Insolvenčního rejstříku a Centrální evidence exekucí. Komplexní výpis Česká pošta poskytuje na svých pobočkách se službou Czech POINT.

Spolupráce se společností CRIF rozšiřuje nabídku služeb, které si lidé mohou vyřídit osobně na pobočkách České pošty. Komplexní výpis z úvěrových registrů může pomoci například při hledání nájemního bydlení, kdy je potřeba doložit, že žadatel nemá žádné nesplácené závazky. Výhodou je, že vše lze vyřídit na jednom místě. Tato služba je vhodná pro lidi, kteří dávají přednost osobnímu jednání. Naši pracovníci jsou připraveni s vyřízením výpisu pomoci, zodpovědět dotazy a celý proces lze zvládnout během několika minut,“ říká ředitel úseku generálního ředitele České pošty Vlastimil Halla.

Komplexní výpis je dostupný na 760 pobočkách České pošty po celé ČR. O výpis mohou požádat fyzické osoby, podnikatelé i právnické osoby po předložení dokladu totožnosti. Služba je dostupná také cizincům – jejich totožnost je ověřena přímo na přepážce. Odpadá tak nutnost notářsky ověřovat totožnost a následně samostatně žádat o výpis.

Výpis z registrů si již na České poště vyzvedlo přes 2000 lidí. Zhruba tři čtvrtiny z nich tvoří občané České republiky.

Zadlužení obyvatel roste

Podle posledních dat z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací mělo v loňském roce dluh na spotřebu více než 1,8 milionu klientů bank a nebankovních institucí. Se zvyšujícím se zadlužením roste i potřeba mít přehled o vlastních finančních závazcích a včas předcházet případným problémům se splácením.

Proč je potřeba hlídat si své závazky?

Přehled o vlastních závazcích je důležitý zejména v situaci, kdy se část klientů dostává do problémů se splácením. Podle posledních dat úvěrových registrů za rok 2025 má více než 178 tisíc lidí ohrožený dluh na spotřebu a průměrná dlužná částka na klienta dosáhla téměř 170.000 Kč. Pravidelná kontrola úvěrové historie tak může pomoci včas odhalit riziko a předejít vážnějším finančním potížím.

Data ukazují, že krátkodobé dluhy rostou především u lidí v produktivním věku. Jde často o klienty, kteří zároveň splácejí úvěry na bydlení a řeší běžné výdaje domácnosti. Kombinace dlouhodobých a krátkodobých závazků tak může výrazně zatížit rodinný rozpočet. Právě proto je důležité mít přehled o všech svých závazcích a pravidelně kontrolovat úvěrovou historii, protože od celkového úvěrového profilu se následně odvíjejí i podmínky, za kterých banky a další instituce klientům financování nabízejí,“ říká Romana Knyblová, projektová manažerka služeb pro spotřebitele společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Další informace na www.crif.cz

Webový portál kolikmam.cz

Portál umožňuje registrovanému uživateli bezpečný, pohodlný a snadný on-line přístup k jeho úvěrové zprávě, díky které získá aktuální přehled o svých finančních závazcích. Projekt je podporovaný bankami, stavebními spořitelnami, leasingovými, splátkovými i faktoringovými institucemi, které jsou uživateli Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

Další informace na www.kolikmam.cz

 

Zdroj: CRIF

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

V jihlavské čistírně vyváží technika písek usazený za tři roky v jedné z nádrží

V jihlavskĂ© ÄŤistĂ­rnÄ› vyvĂˇĹľĂ­ technika pĂ­sek usazenĂ˝ za tĹ™i roky v jednĂ© z nĂˇdrĹľĂ­

V čistírně odpadních vod v Jihlavě dnes začali pracovníci odstraňovat nános z jedné ze dvou velkých nádrží, kterými prochází kal před odstředěním. Čištění...

11. března 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

Úřad nepovolil drogové centrum ve vilové části Ústí, kraj rozhodnutí zrušil

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.

Krajský úřad Ústeckého kraje zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Ústí nad Labem, který nepovolil přeměnu vily ve Staré ulici na centrum pro závislé. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se odvolala...

11. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Záhadný výbuch poblíž studentských kolejí. U garáží našla policie mrtvého muže

ilustrační snímek

V blízkosti vysokoškolských kolejí v Liberci se v úterý večer ozval výbuch. Explozi potvrdili policisté s tím, že na místě našli mrtvého muže. Co přesně vybuchlo a jestli exploze přímo souvisí s...

11. března 2026  11:52

Ze žhářského útoku v Hluboké policie obvinila dva muže. Shořelo politikovo auto

Osobní auto shořelo kompletně. (25. února 2026)

Dva týdny po žhářském útoku na automobil městského zastupitele Martina Vebera v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku policisté dopadli dvojici mužů, kterou za čin stíhají. Oběma je 28 let....

11. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z požáru v Otrokovicích policie podezírá neznámého pachatele, vyšetřování se potáhne

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

V případu obřího požáru v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích, který v úterý dopoledne zachvátil sklad plastového materiálu společnosti Remaq, podezírá policie neznámého pachatele z...

11. března 2026  11:42

Žena s kočárkem ukradla kondomy a kartáčky za 22 tisíc korun, policie ji našla

ilustrační snímek

Policisté našli ženu s kočárkem, po které pátrali v souvislosti s krádeží desítky balíčků kondomů a zubních kartáčků v drogerii v Horních Měcholupech z konce února. Nyní s ní budou probíhat...

9. března 2026  13:12,  aktualizováno  11. 3. 11:41

Bouraná Slezanka v Opavě má špatnou statiku, stavbaři rozšiřují ochranné pásmo

Z právě bourané části Slezanky již mnoho nezbývá. Kvůli horšímu stavu...

V centru Opavy se rozrůstají ochranné bariéry okolo někdejšího obchodního domu Slezanka, jehož první část se právě bourá. Neprůchodné jsou i některé trasy na Horní náměstí. Důvodem jsou statické...

11. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

U Hrdlořez na Mladoboleslavsku zemřel po střetu s nákladním autem cyklista

ilustrační snímek

Po střetu s nákladním autem zemřel dnes ráno na silnici I/38 v katastru obce Hrdlořezy na Mladoboleslavsku cyklista. Příčiny nehody policie vyšetřuje, řekla...

11. března 2026  9:45,  aktualizováno  9:45

Pirátská daň za mobilitu: Proč Praha zdražuje MHD, zatímco efektivita pokulhává?

Komentář
ilustrační snímek

Zatímco ještě loni jsme za půlhodinovou jízdu Prahou platili 30 korun, dnešní realita je o poznání drsnější. Papírová jízdenka na 30 minut zdražila na 39 Kč, což představuje nárůst o 30 %. Pokud však...

11. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Ve čtvrtek začne v Regionálním muzeu v Chrudimi výstava o seriálu Pat a Mat

Ve ÄŤtvrtek zaÄŤne v RegionĂˇlnĂ­m muzeu v Chrudimi vĂ˝stava o seriĂˇlu Pat a Mat

Ve čtvrtek začne v Regionálním muzeu v Chrudimi výstava Pat a Mat o známých loutkových hrdinech televizního seriálu. Umožní návštěvníkům prohlédnout si...

11. března 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Vyšetřování požáru na Letné potrvá týdny, někteří evakuovaní se domů hned nevrátí

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Vyšetřování úterního požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích, který zasáhl dva domy a vyžádal si evakuaci desítek lidí, potrvá podle hasičů ještě několik týdnů. Obyvatelé bytů, které požár...

11. března 2026  9:02,  aktualizováno  11:10

Ostravské zoo se podařil ojedinělý odchov tropické ryby nožovky běločelé

ilustrační snímek

Ostravské zoologické zahradě se podařil ojedinělý odchov tropické ryby nožovky běločelé, která je oblíbeným druhem pro chov ve velkých akváriích. Dováží se z...

11. března 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.