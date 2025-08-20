CRIVIT obléká tým Lidl-Trek do volnočasového oblečení a motivuje tak všechny k aktivnímu životnímu stylu

Autor:
  11:46
Praha 20. srpna 2025 (PROTEXT) - CRIVIT pokračuje ve spolupráci s profesionálním cyklistickým týmem Lidl-Trek. Značka zaměřená na aktivní pohyb tak podporuje tým v jeho doposud nejúspěšnější sezóně. Spojení CRIVIT x Lidl-Trek vybavuje závodníky volnočasovým týmovým oblečením, které sportovci využívají nejen na závodní trati, ale i při tréninku a odpočinku. CRIVIT tak ve všech situacích stojí po boku špičkových sportovců, kteří jsou vzorem a inspirací k aktivnímu životnímu stylu.

Ať už sportujete naplno nebo se jen rádi hýbete

CRIVIT, značka sportovního oblečení a vybavení, chce tímto partnerstvím povzbudit co nejvíce lidí k aktivnímu životnímu stylu. Nejde vždycky jen o výkony během závodů, ale o chvíle mimo ně, a proto CRIVIT dodává týmu Lidl-Trek volnočasové týmové oblečení. Logo CRIVIT je viditelné i na rukávech týmových dresů jako součást vizuální identity týmu.

Lidl-Trek patří mezi nejúspěšnější cyklistické týmy a tvoří jej tři sestavy: mužská, ženská a juniorská. Tým se skládá z 65 závodníků z 20 různých zemí, kteří pravidelně závodí na prestižních světových závodech. V roce 2025 si Lidl-Trek připsal vítězství už v několika etapách těch nejvýznamnějších závodů, jako jsou Tour de France či mužská a ženská edice Giro d’Italia. Mise týmu skvěle ladí s vizí partnerství CRIVIT x Lidl-Trek: společně míří na vrchol světové silniční cyklistiky a zároveň motivují lidi po celém světě, aby nasedli na kolo a objevili radost z pohybu.

Nejen způsob dopravy, ale i životní styl

Cyklistický tým Lidl-Trek obléká sportovní oblečení CRIVIT, které spojuje lehkost, prodyšnost, styl a maximální pohodlí – ideální volba na cesty, volný čas i každodenní aktivity. A nejde jen o závodníky – funkční a všestranné týmové outfity nosí celý tým. Společně tak CRIVIT a Lidl-Trek šíří myšlenku, že pohyb může být přirozenou a snadnou součástí každodenního života.

Profesionálové z týmu Lidl-Trek, jako například Jonathan Milan, který nedávno oslavil zisk zeleného dresu na Tour de France, věří, že správné oblečení může být skvělým odrazovým můstkem k aktivnímu životnímu stylu: „I když zrovna nezávodíme, nejlépe se cítíme v pohodlném oblečení ve sportovním stylu – ať už na cestách, nebo při běžných denních aktivitách. Pohyb je pro nás přirozený a jsme rádi, když oblečení drží krok s naším tempem,“ říká Jonathan Milan. „Oblečení, které nám sedí i mimo závodní trať, pomáhá udržovat týmového ducha. Taky se nám líbí, že ukazuje lidem, jak snadno se dá pohyb začlenit do každodenního života s dostupnou a kvalitní značkou, jako je CRIVIT.”

Pro všechny, které nadchla energie závodníků týmu Lidl-Trek na dráze i mimo ni, má CRIVIT vše, co by mohli začínající sportovci a nadšenci do aktivního života potřebovat. Značka nabízí vybavení pro širokou škálu sportů a outdoorových aktivit – od fitness, cyklistiky, kempování a turistiky, přes běh, týmové sporty, až po zimní nebo vodní sporty.

 

O CRIVIT:

Značka CRIVIT – dostupná exkluzivně v prodejnách Lidl – nabízí jedinečný sortiment sportovního oblečení a vybavení pro nejrůznější aktivity a sporty. Ať už jde o fitness, cyklistiku, kempování a outdoor, běh, týmové sporty, zimní nebo vodní sporty – CRIVIT má vše, co potřebujete pro aktivní životní styl, a to za nejlepší poměr ceny a kvality. Jako značka, která motivuje k pohybu, se CRIVIT zaměřuje na individuální pohodu a inspiruje každého, aby byl aktivní po svém.

Pohyb. Sport. Pohoda. S CRIVIT.

Více informací najdete na:

www.crivit.com

O Lidl-Trek:

Lidl-Trek má jasný cíl: stát se nejlepším silničním cyklistickým týmem na světě a inspirovat co nejvíce lidí k jízdě na kole. Chceme toho dosáhnout tím, že dáváme sportovcům prostor pro špičkové výkony, posouváme hranice techniky i lidských možností a svou vášní motivujeme nejen jezdce, ale i fanoušky.

 

Zdroj: Lidl ČR

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Lupiči to nevyšlo. Z banky odešel s nepořízenou, policie ho navíc hned chytila

Hodně rušno bylo ve středu dopoledne v centru Frýdku-Místku. Muž se tam pokusil vyloupit banku, ale když neuspěl, dal se na útěk. Ani to mu nepomohlo, přivolaní policisté ho brzy zadrželi.

20. srpna 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Bývalý velvyslanec v Argentině neuspěl u ÚS, dostal výpověď po krádeži trezoru

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého českého velvyslance v Argentině Štěpána Zajace, jenž se neúspěšnou žalobou bránil výpovědi z pracovního poměru....

20. srpna 2025  11:27,  aktualizováno  11:27

Festival Sporťáček Tour Praha: v sobotu 6. září si děti vyzkouší desítky sportů zdarma

Již popatnácté se do Prahy vrací Sporťáček, největší sportovní náborový festival v České republice. Akce se uskuteční v sobotu 6. září v areálu Braník a nabídne rodinám s dětmi jedinečnou příležitost...

20. srpna 2025

Lavičky v Kroměříži, kde se scházeli bezdomovci, jsou pryč. Obavy zůstávají

Na dětské hřiště na sídlišti Oskol chodí často s dětmi z letních táborů nebo z nedaleké základní školy, kde pracuje jako učitelka. Alena Mokrošová ovšem neskrývá, že často se to neobejde bez...

20. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Mezinárodní EISA Awards 2025 oceňují úspěchy Hisense v oblasti obrazu a zvuku

20. srpna 2025  12:37

Dvanáctiletá dívka, která ve Varech porodila, byla zřejmě znásilněna

Jako znásilnění vyšetřují podle informací iDNES.cz kriminalisté případ dvanáctileté dívky, která počátkem července porodila v karlovarské nemocnici zdravé dítě. Otcem je údajně její šestnáctiletý...

20. srpna 2025  12:32

Na Náchodsku hořel sklad s hořlavým materiálem, škoda je 15 milionů

V Bukovicích na Náchodsku hořela skladovací hala s velkým množstvím hořlavého materiálu. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Krátce před druhou hodinou ráno požár...

20. srpna 2025  7:22,  aktualizováno  12:31

Společnost Cloudera koupila firmu Taikun, aby umožnila používání cloudu s daty a umělou inteligencí kdekoliv

20. srpna 2025  12:28

Z vraždy ženy v mobilheimu na Kolínsku obvinili cizince, čin předem plánoval

Až výjimečný trest hrozí cizinci, kterého policisté obvinili z pondělní vraždy seniorky v obci Ratenice na Kolínsku. Čin podle kriminalistů plánoval, chtěl získat šperky, platební kartu a peníze....

20. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

V Pardubickém kraji přibývá požárů v přírodním prostředí

V Pardubickém kraji přibývá požárů v přírodním prostředí. Od začátku prázdnin do 19. srpna hasiči likvidovali již 14 lesních požárů a ve 20 případech hasili...

20. srpna 2025  10:41,  aktualizováno  10:41

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Úsek D1 Vyškov - Kroměříž se připravuje na více aut

20. srpna 2025  12:15

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

20. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.