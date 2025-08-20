CRIVIT obléká tým Lidl-Trek do volnočasového oblečení a motivuje tak všechny k aktivnímu životnímu stylu

Ať už sportujete naplno nebo se jen rádi hýbete
CRIVIT, značka sportovního oblečení a vybavení, chce tímto partnerstvím povzbudit co nejvíce lidí k aktivnímu životnímu stylu. Nejde vždycky jen o výkony během závodů, ale o chvíle mimo ně, a proto CRIVIT dodává týmu Lidl-Trek volnočasové týmové oblečení. Logo CRIVIT je viditelné i na rukávech týmových dresů jako součást vizuální identity týmu.
Lidl-Trek patří mezi nejúspěšnější cyklistické týmy a tvoří jej tři sestavy: mužská, ženská a juniorská. Tým se skládá z 65 závodníků z 20 různých zemí, kteří pravidelně závodí na prestižních světových závodech. V roce 2025 si Lidl-Trek připsal vítězství už v několika etapách těch nejvýznamnějších závodů, jako jsou Tour de France či mužská a ženská edice Giro d’Italia. Mise týmu skvěle ladí s vizí partnerství CRIVIT x Lidl-Trek: společně míří na vrchol světové silniční cyklistiky a zároveň motivují lidi po celém světě, aby nasedli na kolo a objevili radost z pohybu.
Nejen způsob dopravy, ale i životní styl
Cyklistický tým Lidl-Trek obléká sportovní oblečení CRIVIT, které spojuje lehkost, prodyšnost, styl a maximální pohodlí – ideální volba na cesty, volný čas i každodenní aktivity. A nejde jen o závodníky – funkční a všestranné týmové outfity nosí celý tým. Společně tak CRIVIT a Lidl-Trek šíří myšlenku, že pohyb může být přirozenou a snadnou součástí každodenního života.
Profesionálové z týmu Lidl-Trek, jako například Jonathan Milan, který nedávno oslavil zisk zeleného dresu na Tour de France, věří, že správné oblečení může být skvělým odrazovým můstkem k aktivnímu životnímu stylu: „I když zrovna nezávodíme, nejlépe se cítíme v pohodlném oblečení ve sportovním stylu – ať už na cestách, nebo při běžných denních aktivitách. Pohyb je pro nás přirozený a jsme rádi, když oblečení drží krok s naším tempem,“ říká Jonathan Milan. „Oblečení, které nám sedí i mimo závodní trať, pomáhá udržovat týmového ducha. Taky se nám líbí, že ukazuje lidem, jak snadno se dá pohyb začlenit do každodenního života s dostupnou a kvalitní značkou, jako je CRIVIT.”
Pro všechny, které nadchla energie závodníků týmu Lidl-Trek na dráze i mimo ni, má CRIVIT vše, co by mohli začínající sportovci a nadšenci do aktivního života potřebovat. Značka nabízí vybavení pro širokou škálu sportů a outdoorových aktivit – od fitness, cyklistiky, kempování a turistiky, přes běh, týmové sporty, až po zimní nebo vodní sporty.
O CRIVIT:
Značka CRIVIT – dostupná exkluzivně v prodejnách Lidl – nabízí jedinečný sortiment sportovního oblečení a vybavení pro nejrůznější aktivity a sporty. Ať už jde o fitness, cyklistiku, kempování a outdoor, běh, týmové sporty, zimní nebo vodní sporty – CRIVIT má vše, co potřebujete pro aktivní životní styl, a to za nejlepší poměr ceny a kvality. Jako značka, která motivuje k pohybu, se CRIVIT zaměřuje na individuální pohodu a inspiruje každého, aby byl aktivní po svém.
Pohyb. Sport. Pohoda. S CRIVIT.
O Lidl-Trek:
Lidl-Trek má jasný cíl: stát se nejlepším silničním cyklistickým týmem na světě a inspirovat co nejvíce lidí k jízdě na kole. Chceme toho dosáhnout tím, že dáváme sportovcům prostor pro špičkové výkony, posouváme hranice techniky i lidských možností a svou vášní motivujeme nejen jezdce, ale i fanoušky.
Zdroj: Lidl ČR
