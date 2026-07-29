CRIVIT představuje vysoce kvalitní kolekci pro padel

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  9:00
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Neckarsulm 29. července 2026 (PROTEXT/news aktuell) - Po úspěšné kampani „FIND YOUR MOVE“ s partnerkou značky Stefanie Grafovou podniká sportovní značka CRIVIT další krok. CRIVIT uvádí na trh limitovanou edici padelové kolekce vyvinuté ve spolupráci se Stefanie Grafovou.

U své padelové rakety se CRIVIT zaměřuje nejen na design, ale také na vysoce kvalitní materiály a v důsledku toho na nekompromisní odolnost.

Snadný vstup do padelu: Radost ze života s CRIVIT

Pro bývalou světovou sportovkyni Stefanie Grafovou je sport mnohem víc než jen trénink a výkon. Jde o radost ze života a kvalitu života. CRIVIT to zpřístupňuje všem a umožňuje jim objevovat nové sporty, jako je padel. Aby raketa vydržela i ty nejtěžší zápasy, byla intenzivně testována společně se Stefanie Grafovou.

„Sportovní vybavení by mělo být vyvíjeno a vyráběno tak, aby pomáhalo být nekompromisně používáno v každodenním životě. Cílem spolupráce mezi Stefanie Grafovou a CRIVIT je co nejvíce usnadnit přístup k aktivnímu životnímu stylu,“ říká Robin Ruschke, vedoucí marketingu Lidl Stiftung & Co. KG.

Kvalita rakety, zejména 12K karbonová konstrukce, zajišťuje, že se nemusíte obávat o odolnost.

„Pro nás je toto partnerství o tom, že lidem usnadňujeme radost z aktivního pohybu. Lidé by se měli cítit příjemně při zkoušení, bez ohledu na jejich věk, úroveň dovedností nebo zkušenosti,“ pokračuje Robin Ruschke.

„Dalším přínosem raketových sportů, jako je padel a pickleball, je sdílení s přáteli, rodinou a dokonce poznávání nových lidí a navazování nových přátelství. Andre (Agassi) a já rádi sportujeme a snažíme se překonat sami sebe, přičemž těžíme ze sociálních aspektů a komunity, které jsou pro padel tak zásadní. Raketové sporty, jako je pickleball a padel, jsou generační a umožnily nám sdílet a spojovat se s našimi dětmi a dokonce se znovu spojit s přáteli v této fázi našeho života,“ říká Stefanie Grafová.

Kvalita pro náročné zápasy

Padelová raketa CRIVIT 12K CARBON PRO je výkonný model pro ambiciózní hráče. Díky svému tvaru slzy, hmotnosti 370 g (±10 g) a neutrálnímu vyvážení nabízí ideální herní vlastnosti. Jejím jádrem je 12K Carbon Tube System, který v kombinaci s Power Core můstkem zaručuje maximální stabilitu a přenos síly. Uvnitř zajišťuje HD Pěna přesný cit při úderu do míče, zatímco Vibration Lock System poskytuje vysoký komfort a tlumení při každém úderu. Design dotváří matný povrch se stříbrnými akcenty a nápadný oranžový otvor v rámu. Příjemně neklouzavý grip, bezpečnostní poutko na zápěstí a ochranný neoprenový měkký obal doplňují celkovou vysoce kvalitní sadu.

Přiložené padelové míčky jsou také působivé svou kvalitou: mají certifikaci FIP, splňují turnajové standardy a mají obzvláště vysoký obsah vlny, díky čemuž jsou mimořádně odolné.

 

Kontakt:

MSLGROUP Germany

Chantal Geist

chantal.geist@mslgroup.com

 

 

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