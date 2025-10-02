Crypto Canvas živě: Mapa trhu v reálném čase

„Crypto Canvas shrnuje roztříštěná data do přehledného a porovnatelného zobrazení. Umožní vám nahlédnout celou strukturu trhu, odhalit neočekávané události a rychle reagovat," řekl hlavní datový vědec společnosti Thesis.io .
Stovky signálů v jednom obraze
Většina nástrojů zobrazuje pouhé výřezy aktuálního dění: Seznamy zachycují pořadí. Grafy zobrazují trendy. Heatmapy ukazují rozložení. Crypto Canvas však zobrazuje celé hřiště najednou. Jediný pevný obraz pojme stovky signálů a nabízí možnost posoudit kontext na první pohled a hlouběji se ponořit tam, kde se něco děje. Přichází nový nástroj, jehož cílem je změnit standardy pro to, jak zobrazujeme a zpracováváme velké objemy digitálních dat.
Krypto struktura na mapě Crypto Canvas
Platforma Crypto Canvas v současné době sleduje více než 4000 projektů Web3 a více než 130.000 vůdčích osobností krypto scény na síti X.
Každý projekt se na mapě promítne jako samostatné políčko. U velmi malých tržních kapitalizací je pro přehlednost seskupeno více projektů ve stejné kategorii do jednoho políčka. Velikost políčka odpovídá tržní kapitalizaci a je čas od času aktualizována, aniž by se měnilo pevné zobrazení. Podobné kategorie jsou umístěny blízko sebe pro snadné rozpoznání sektorů a rotace. Klepnutím na políčko lze zobrazit klíčové signály – jako je cena, objem, tržní kapitalizace a sentiment na sociálních sítích – v reálném čase. Vrstva Mindshare ukazuje, kteří key opinion leadeři (KOL) o projektu mluví a kolik pozornosti přitahují. Pokud se jeden KOL věnuje více tokenům, vyznačíme mezi nimi spojení a na políčku každého tokenu zobrazíme podíl autora na daném projektu. Výsledkem je živé zobrazení trhu, které zůstává přehledné, i když se podmínky změní. Mapa je plně interaktivní: můžete si přiblížit téma, vyhledat tokeny nebo kohorty, filtrovat podle sektoru nebo řetězce a zamknout zobrazení pro vzájemné porovnání více pohledů.
Proč zkusit Crypto Canvas?
Crypto Canvas slouží obchodníkům jako nástroj k urychlení rozhodování. Likvidita se často tvoří dříve než příběh – jsou to tedy právě shluky a ohniska aktivity, které upozorňují na možné vstupy. Podle synchronizovaných pohybů lze také rozeznat kohorty velkých hráčů (whale cohorts). Protože zobrazení je pevné, zůstávají vzájemná srovnání mezi tokeny, řetězci a dny přehledná. Vliv Mindshare na trh lze testovat korelací vln KOL s pohyby cen.
Crypto Canvas je nyní k dispozici v otevřené beta verzi. Prohlédněte si živou mapu trhu, prozkoumejte signály a zažádejte si o funkce podle svého playbooku!
