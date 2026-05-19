Crypto4me oznamuje partnerství s elitním evropským basketbalovým klubem

Díky této spolupráci se crypto4me stává prvním partnerem týmu, který působí jako plně licencovaný poskytovatel kryptoměnových služeb podle regulačních rámců EU. Partnerství otevírá cestu k jednoduchému a bezpečnému způsobu nákupu a prodeje hlavních kryptoměn v plně regulovaném prostředí a zároveň rozšiřuje dosah moderních kryptoměnových řešení splňujících regulatorní požadavky do sportovní komunity.
Partnerství propojuje zaměření crypto4me na jednoduchost, bezpečnost a dodržování regulatorních požadavků s odkazem Panathinaikos BC AKTOR a jeho silným vztahem k fanouškům. Spolupráce si klade za cíl představit fanouškům nové způsoby, jak se v bezpečném prostředí a v souladu s regulací zapojit do světa digitálních aktiv, a zároveň posílit závazek obou značek k inovacím a dlouhodobé hodnotě.
„Jsme hrdí na to, že spojujeme síly s Panathinaikos BC AKTOR, jedním z nejrespektovanějších evropských klubů s bohatou historií. To, že se stáváme hlavním partnerem týmu a jeho prvním plně licencovaným partnerem v oblasti kryptoměnových služeb v EU, představuje pro crypto4me důležitý milník. Ačkoli působíme v rozdílných oblastech, obě prostředí stojí na výkonnosti, preciznosti a důvěře. Tato spolupráce ukazuje, jak se mohou regulované digitální finance a profesionální sport propojit,“ uvedl Miloš Mázor, předseda představenstva a CEO společnosti Madison Six.
O Madison Six
Madison Six j. s. a. je licencovaným poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy na Slovensku. Díky povolení podle nařízení MiCA je legitimním subjektem oprávněným poskytovat služby související s kryptoaktivy v celé Evropské unii. Madison Six j. s. a. je držitelem povolení č. 100-001-025-213, které jí udělila Národní banka Slovenska k poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy ve smyslu článku 59 nařízení MiCA.
Více informací pro klienty: crypto4me.eu
Kontakt: support@crypto4me.eu
Více informací o společnosti: MadisonSix.com
Zdroj: crypto4me