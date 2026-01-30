CS-BETON vstupuje do hokeje jako partner klubu Bílí Tygři Liberec

Partnerství je uzavřeno pro sezonu 2025/2026, a CS-BETON se jeho prostřednictvím zařadil mezi oficiální partnery klubu. Značka rodinné firmy je viditelná přímo v liberecké hokejové hale a součástí spolupráce je také prezentace prostřednictvím spotu na TV kostce nad ledovou plochou. „Vloni navázanou spolupráci s českou fotbalovou reprezentací hodnotíme jako velmi přínosnou, proto jsme se rozhodli v této cestě pokračovat a naše sportovní partnerství dále rozšiřovat. Hokej patří dlouhodobě k nejsledovanějším sportům v Česku a Bílí Tygři Liberec jsou klubem s výraznou regionální i celostátní fanouškovskou základnou. Dává nám smysl být u toho,“ uvedla Petra Čopová, jednatelka společnosti CS-BETON.
Volba rozšířit marketingové a partnerské aktivity právě do hokeje souvisím nejen s jeho popularitou, ale i hodnotám, které jsou s tímto sportem spojené. „Důraz na týmovou spolupráci, stabilitu a dlouhodobou práci s fanoušky jsou principy, které jsou blízké i nám v CS-BETON,“ doplnila Čopová.
Partnerství s českou rodinnou firmou oceňují také zástupci libereckého klubu, pro který je důležité spolupracovat se značkami, jež sdílejí podobné hodnoty a dlouhodobý přístup. „Vážíme si toho, že se CS-BETON rozhodl stát oficiálním partnerem Bílých Tygrů. Věříme, že spolupráce bude přínosná pro obě strany a že společně oslovíme fanoušky přímo v hale i u televizních obrazovek,“ řekla Michaela Jeřábková, zodpovědná za oblast sponzoringu a VIP Hospitality klubu Bílí Tygři Liberec.
Stejně jako dosud bude CS-BETON i nadále podporovat sportovní, kulturní a komunitní projekty v regionech, kde působí. Jako dlouholetý partner žernoseckého fotbalu byla vloni firma součástí oslav 80. výročí založení klubu TJ Sokol Velké Žernoseky nebo finančním darem přispěla středočeskému klubu AFK Eletis Lužec na obnovu mládežnických kategorií.
CS-BETON je přední česká rodinná firma založená v roce 1992, specializující se na výrobu betonových produktů. Pod vedením zakladatele Ing. Josefa Matějky a jeho potomků, syna Marka a dcery Petry, se firma rozrostla na 520 zaměstnanců a rozšířila své působení za hranice České republiky, zahrnující trhy v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku, Rakousku a Německu.
Zdroj: CS-BETON