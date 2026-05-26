ČS, ČSOB a MONETA přebírají ceny Visa Bank Branch of the Year za 1. kvartál 2026

„Projekt vznikl s cílem zviditelnit a podpořit bankovní pobočky, které stále tvoří klíčovou součást bankovních služeb pro občany,“ uvedl za společnost Viktor Nábělek, obchodní ředitel společnosti Visa CZ.
Vítěz: ČS Karlovy Vary s důrazem na zážitek i komunitu
Karlovarská pobočka České spořitelny zaujala porotu komplexním přístupem k zákaznické zkušenosti i silným komunitním přesahem. „Udělalo nám to obrovskou radost. Skutečnost, že tato pobočka doslova září, je zásluhou celého našeho týmu,“ shodují se její zástupci.
Hodnotitelé ocenili zejména promyšlenou zákaznickou cestu, moderní a vzdušný interiér i propojení digitálních nástrojů s lidským přístupem. „Zde hraje roli komplexní zážitek od bezbariérového přístupu až po finální interakci. Technologie doplňuje lidská stránka, zákazník cítí, že do služby dává zdejší tým srdce,“ uvedli hodnotitelé.
Významnou roli hraje i zapojení do regionálního života. Pobočka se prostřednictvím nadace a grantových programů podílí na podpoře lokálních projektů a dobrovolnických aktivit.
Druhá ČSOB: moderní servis a digitální orientace
Pobočka ČSOB v Hradci Králové bodovala především moderním prostředím, přehlednou navigací a vysokou úrovní digitální podpory klientů. Silnou stránkou je také práce s klientem při vstupu na pobočku, kde orientaci zajišťuje vyškolený „greeter“.
Porota ocenila čistý, vizuálně sjednocený interiér, důraz na bezbariérovost i využití digitálních panelů a samoobslužných prvků. Pobočka zároveň podporuje klienty v používání digitálních služeb, například prostřednictvím virtuální asistentky Kate.
Třetí MONETA: dostupnost a komplexní poradenství
Pobočka MONETA Bank v pražském OC Krakov se mezi nejlepší dostala díky výborné dostupnosti, dlouhé otevírací době včetně víkendů a kvalitnímu poradenství. Klienti oceňují zejména rychlou obsluhu samoobslužné zóny a profesionální přístup bankéřů.
Poradci zde aktivně pracují s individuálními potřebami klientů. „Konzultace působila profesionálně a klient odcházel s jasným řešením i domluveným dalším postupem,“ shrnuje hodnocení odborný tým hodnotitelů.
Vítěz kvartálu postupuje automaticky do celostátního finále soutěže, kde se bude ucházet o titul Bankovní pobočka roku 2026. Ten každoročně stanovuje nezávislá odborná porota složená z představitelů akademické sféry, médií i technologických partnerů.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU