ČS, MONETA Bank a Partners Banka převzaly ocenění Visa za 3. kvartál 2026

1. místo | Česká spořitelna – Znojmo
Pobočka zaujala reprezentativním, vzdušným a promyšleně členěným interiérem s výraznou lokální identitou „#silnější Znojmo“. Vedle moderní samoobslužné zóny s bankomaty pro vklady i výběry vynikla především digitální asistence prostřednictvím demo verze George. Největší přidanou hodnotou bylo poradenské jednání, které přirozeně spojovalo finanční řešení s praktickou edukací v kyberbezpečnosti, prevencí podvodů a rozvojem digitálních dovedností klientů.
2. místo | MONETA Bank – Chotíkov
Pobočka bodovala výbornou viditelností, moderním, čistým prostředím s výrazným a jednotným brandingem. Klientský komfort podporují samostatné konzultační místnosti, občerstvení i praktické zázemí. Výrazným benefitem je samoobslužný bankomat umožňující nejen vklady a výběry korun, ale také vklady a výběry eur. Pozitivně byla hodnocena také názorná demonstrace mobilního bankovnictví a odborné poradenství, při němž klient získal více variant investičního řešení.
3. místo | Partners Banka – Praha Vyšehrad
Ocenění získala za přívětivý a profesionálně působící koncept pobočky, ve kterém se přirozeně snoubí jednotný standard služeb s osobitým podnikatelským přístupem. Vzhledem k franšízovému konceptu poboček je zde vždy patrný podnikatelský duch, iniciativa a tah na branku, které se pozitivně promítají do celkového fungování i klientské zkušenosti. Samotná pobočka zaujme jasně řešeným prvním kontaktem na recepci, intuitivní orientací a příjemným interiérem. Její silnou stránkou je osobní a komplexní finanční poradenství. Poradce aktivně mapuje širší potřeby klienta, srozumitelně představuje jednotlivé varianty řešení a průběžně ověřuje, zda klient všemu správně rozumí. K pozitivní zkušenosti přispívá také oddělený poradenský prostor, dětský koutek a promyšlené senzorické prvky v podobě hudby a vůně, které dotvářejí příjemnou atmosféru a podporují celkový komfort návštěvy.
Co bude určovat budoucnost bankovních poboček?
Hodnocené pobočky ukazují, že skutečnou konkurenční výhodou se stává propojení kvalitního osobního poradenství s moderními digitálními službami. Další rozvoj pobočkové sítě budou formovat především tři trendy. Prvním je posilování zákaznického zážitku, kdy vedle individuálních konzultací budou stále významnější také semináře zaměřené na finanční gramotnost, investice či kyberbezpečnost a další akce, které z poboček vytvoří přirozená místa pro setkávání.
Druhým trendem je propojení s místní komunitou. Prezentace lokálních příběhů a spolupráce se školami, organizacemi, sportovními kluby či podnikateli pomáhají budovat důvěru a posilovat vztah klientů ke značce.
Třetím trendem je aktivní využívání výloh a digitální komunikace. Dynamický lokální obsah, pozvánky na akce nebo QR kódy umožňující rezervaci schůzky mohou přilákat nové návštěvníky a přiblížit jim dění uvnitř pobočky. Důležitou roli přitom hraje také aktivní přístup při uvítání klienta, který pomáhá proměnit běžnou návštěvu v konkrétní poradenskou příležitost.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60077.