ČSK pořádá s MČ Praha 4 preventivně-vzdělávací akci „Úsměv, který vydrží“

Akce proběhne dne 26. března od 9:30 do 16:00 ve vestibulu Úřadu městské části Praha 4 ve spolupráci se Stomatologií Budějovická. Akce se koná pod záštitou místostarosty městské části Praha 4 Jana Hušbauera s podporou radního pro oblast sociální a zdravotní Ing. Radka Lacka a ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou. Za Českou stomatologickou komoru akci spolu s dalšími hosty zahájí prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Odbornou část programu zajišťuje Mgr. Petra Křížová z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy spolu se studenty tohoto oboru a Mgr. Klára Tupá ze společnosti COLGATE - PALMOLIVE Česká republika, která se bude věnovat tématu cukrů ve výživě s ohledem na riziko zubního kazu. Do programu se zapojí také herečka Kateřina Ujfaluši, známá ze seriálu Ulice, zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny či značka profesionální ústní péče Montcarotte.
Cílem akce je zábavnou a srozumitelnou formou upozornit veřejnost, zejména děti, na význam prevence a správné péče o ústní zdraví.
Zdroj: Česká stomatologická komora