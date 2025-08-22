Čtení není nuda! Největší literární festival pro děti míří do devíti měst ČR

Zdroj: Knižní stezka k dětem
Zdroj: Knižní stezka k dětem
Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...
Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.
V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....
Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...
1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...
Až do druhého dne policie pátrala po zhruba pětisetkilogramovém černém býkovi, který ve čtvrtek utekl z ohrady chovatele ve Škvořeticích na Strakonicku. Policisté apelovali na obyvatele okolních...
O Jihlavě a okolním regionu až donedávna nic nevěděla. Respektovaná německá spisovatelka Anke Stelling tam nyní strávila měsíc. „Cítím se tu dobře, nenudila jsem se,“ svěřila se těsně před svým...
Pardubický kraj rekonstruuje dva rodinné domy v Pardubicích pro potřeby Dětského centra Veská. Budou v nich dočasně žít v běžné komunitě děti, které potřebují...
Mezinárodní letní hudební akademie v Kroměříži ocenila nejlepší letošní studenty. Na závěrečném koncertu souběžného festivalu, který se uskutečnil ve čtvrtek...
Ve valašských lesích na pomezí Vsetínska a Zlínska se potuluje asi stokilový medvěd. V úterý večer ho natočili myslivci v lokalitě nazývané Petrovica v katastru města Brumov-Bylnice v jihovýchodním...
Požár odpadu, který dnes vypukl na zahradě v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku, se rozšířil na střechu a fasádu bytového domu. Z domu muselo odejít 21 lidí včetně 11 dětí.
Kolín zahájil na konci července rekonstrukci základní školy Kmochova, která přispěje ke zvýšení kapacity výdejny jídel a jídelny, přibudou také kmenové třídy...
Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...
Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté...
Nečekané a hlavně nebezpečné překvapení čekalo ve čtvrtek na bagristu v Brně, když radlicí hrábl do země. V jámě, kterou kopal na bazén, vykukoval rezavý kus kovu připomínající z dálky šišku. Jak se...
Jsou místa, kam se dobrovolně vydá jen málokdo. Domy, které jejich majitelé opustili, chátrající továrny a mnoho nevysvětlitelných záhad kolem. Fotografka a autorka knihy Moderní ruiny Hana Lustig do...
TrutnOFF Open Air Festival, který ve čtvrtek začal na trutnovském Bojišti, nemůže rozpočtem konkurovat největším českým hudebním přehlídkám. Pryč jsou doby, kdy přírodní amfiteátr praskal ve švech....