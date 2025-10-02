Čtenost Gradena Kellera v oblasti leadershipu, kultury a strategie se vyrovná vybraným institucionálním médiím

Houston 2. září 2025 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - S potěšením oznamujeme, že články přinášející nezávislé odborné názory v oblasti leadershipu, které publikuje náš zakladatel Graden Keller na síti LinkedIn, si každoročně přečte odhadem 390.000 až 520.000 profesionálů.

To Kellera řadí mezi 0,01 procent nejvlivnějších autorů v oblasti myšlenkového vedení na platformě. Počet jeho čtenářů je srovnatelný s vybranými institucionálními médii zaměřenými na leadership, firemní kulturu a strategii.

Přehled čtenosti:

  • Měsíční počet čtenářů: 32 000 – 43 000
  • Týdenní počet čtenářů: 7 500 – 10 000
  • Roční počet zobrazení: 11,6 milionu
  • Celkový roční dosah: 2,7 milionu

Kdo čte Kellerovy texty? Jeho hlavní cílovou skupinu tvoří vrcholoví manažeři a zkušení odborníci, ale jeho články oslovují široké spektrum čtenářů: od zakladatelů firem a generálních ředitelů, kteří utvářejí globální strategie, přes ostřílené profesionály hledající hloubku a srozumitelnost až po začínající pracovníky, kteří teprve vstupují do světa leadershipu. Tato šíře publika ukazuje na výjimečný poměr: styl psaní, který dokáže zaujmout lídry ve velkém měřítku, a přitom zůstává přístupný i těm, kdo jsou na začátku své profesní cesty.

Proč na tom záleží. Kellerovy postřehy ovlivňují diskuse mezi manažery, kteří formují organizační i globální strategie. Stejné myšlenky však oslovují i odborníky napříč všemi fázemi kariéry. Úroveň čtenosti ukazuje, že systematická a nezávislá publikační činnost může mít dosah srovnatelný se zavedenými institucemi.

Jak jsme k těmto číslům dospěli. V digitálních médiích neexistuje jednotná definice čtenosti – metriky jako počet zobrazení, dosah či zapojení se mezi platformami liší. Podle interních statistik na LinkedInu oslovily Kellerovy příspěvky v uplynulém roce 2,7 milionu profesionálů po celém světě. Výzkumy společností Nielsen Norman Group, Chartbeat a Pew Research však ukazují, že počet zobrazení značně nadhodnocuje skutečný počet čtenářů – jen malé procento z nich věnuje obsahu skutečnou pozornost. Pro konzistentní a střízlivý odhad jsme proto aplikovali 15–20% podíl z celkového dosahu, což odpovídá přibližně 390 000 až 520 000 čtenářům ročně.

Širší poselství je zřejmé. V digitálním prostředí, kde dominují institucionální vydavatelé a algoritmická distribuce, představuje Kellerova práce důležitý signál: nezávislá autorská činnost, pokud je vedena důsledně a s pevným řemeslem, může dosáhnout srovnatelného rozsahu jako zavedené instituce. Při konzervativním odhadu 390 000 až 520 000 čtenářů ročně je jeho dosah srovnatelný s renomovanými specializovanými médii v oblasti leadershipu a strategie , jako je například MIT Sloan Management Review. Toto srovnání se týká pouze rozsahu a neznamená žádnou formální spolupráci ani podporu.

Pro klienty, kolegy, partnery i ty, kteří zvažují budoucí spolupráci s Gradenem Kellerem, je přínos zřejmý: stejná jasnost a hloubka náhledu, které pomáhají jednotlivým organizacím, současně formují diskusi mezi lídry po celém světě. Tento dvojí dopad posiluje důvěru, rozšiřuje strategickou výhodu a zajišťuje, že myšlenky, které posouvají vaši organizaci vpřed, zároveň ovlivňují celosvětový dialog o vedení, firemní kultuře a strategii.

O Gradenu Kellerovi. Graden Keller je poradce v oblasti vedení, firemní kultury a strategie, který propojuje systémové myšlení zaměřené na člověka s výkonností vedoucích pracovníků a celých organizací. Jako zakladatel společnosti kellerconsulting® (zal. 1977) pomáhá firmám převádět složité situace do srozumitelných rámců – slaďuje manažerské chování, strategické směřování a dlouhodobou udržitelnost organizační kultury.

Patří mezi 0,01 % nejvlivnějších odborníků v oblasti myšlenkového lídrovství na platformě LinkedIn, jehož postřehy oslovily miliony profesionálů po celém světě. Ve svých textech zkoumá, jak struktura, chování a rozhodování v podmínkách nejistoty ovlivňují výkonnost týmů a odolnost organizací. Keller působil jako poradce pro společnosti z žebříčků Fortune 500 i Fortune Global 50, byl členem poradní skupiny Executive Coaches Roundtable při JPMorgan Chase a navrhoval programy rozvoje leadershipu pro globální instituce, včetně vzdělávacího centra Shell Corporate Learning Center. V současnosti je členem strategické rady Human Synergistics Strategic Partner Council, aktivním partnerským členem a ambasadorem média The Kyiv Independent a zároveň členem londýnského Frontline Club.

Podrobnější informace o Gradenovi Kellerovi naleznete na jeho profilu na síti LinkedIn.

O společnosti kellerconsulting®. Společnost kellerconsulting®, založená v roce 1977, je mezinárodní poradenská firma specializující se na vedení, firemní kulturu a strategii. Pomáhá organizacím převádět složité problémy do srozumitelných a sladěných řešení. Firma působí celosvětově a má kanceláře v Houstonu, New Yorku a Londýně.

Kontakt pro média: The Media Team - media@kelcon.com

Upozornění: Veškeré názvy třetích stran jsou uvedeny pouze pro popisné nebo srovnávací účely. Není-li výslovně uvedeno jinak, neznamená jejich uvedení žádné partnerství, podporu ani sponzorství.

 

 

