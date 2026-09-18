Čti za nároďák! vyráží na celorepublikové turné. Propojí odborníky, knihovny, školy i širokou veřejnost

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  11:01
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Praha 18. září 2026 (PROTEXT) - Projekt Čti za nároďák! od září vyráží ve spolupráci s krajskými knihovnami na celorepublikové turné. Program propojí odbornou debatu o čtenářství, inspiraci pro pedagogy a knihovníky, hravé aktivity pro děti i večerní kulturní program. Cílem je ukázat, že čtení nemusí mít podobu tiché činnosti v rohu studovny, ale že může být mnohovrstevnatým společenským zážitkem.

 

 První zastávky turné se uskuteční na přelomu září a října. Čti za nároďák! zamíří 29. září do Liberce, 30. září do Hradce Králové, 8. října do Brna, 9. října do Olomouce a 13. října do Ústí nad Labem. Každé město nabídne celodenní program, který spojí odbornou část, dětské aktivity a večerní talkshow. Svérázný trenér čtenářské reprezentace Jakub Kohák alias Knihák provede odpoledne děti hravým čtenářským tréninkem a večer se představí jako hostitel talkshow s osobnostmi literatury, sportu, hudby a kultury.

Čtení by mělo být přirozenou součástí každodenního harmonogramu podobně jako sport. Pokusíme se proto přivést atmosféru sportovního fun parku. Propojit vážné se zábavným. A akcentovat sílu sdíleného čtenářského zážitku,“ říká Ondřej Beniš, manažer kampaně za SČKN.

Jak podpořit čtení pro radost?

Dopolední část programu nabídne odborné fórum Čtení pro radost, které je určeno pedagogům, knihovníkům, studentům pedagogických fakult nebo rodičům, kteří se zamýšlejí nad vhodným přístupem k výchově a vzdělávání. Debata se zaměří na funkční způsoby motivace, význam čtenářské gramotnosti a vytváření prostředí, v němž se čtení stává přirozenou součástí aktivního života. Představena bude také nová metodika pro školy a učitele, jejíž autorkou je Nina Rutová, která nabídne praktická doporučení, inspirativní příklady a konkrétní nástroje pro rozvoj čtenářství ve školním prostředí.

Do odborného fóra se zapojí literární teoretik, historik a kritik Jiří Trávníček, editorka, lektorka čtení a autorka metodiky Jak začít Nina Rutová, psycholožka a zakladatelka projektu Terapie čtením Veronika Fiedlerová, Anežka Kuzmičová, vědkyně, zabývající se čtenářstvím u dětí a dospělých nebo učitelé a knihovníci. Účastníci získají metodiku, ověřené zdroje a inspiraci využitelnou při výuce, práci v knihovně, společném čtení s dětmi i podpoře vlastního čtenářství.

Děti potrénují čtenářskou formu s Knihákem

Odpoledne bude patřit dětem. Interaktivní program Trénink s Knihákem je určený školním kolektivům. V roli trenéra Kniháka se představí Jakub Kohák, který bude společně s Ondřejem Bauerem hledat nové knižní talenty a sestavovat krajskou reprezentaci čtenářů.

Program propojí živé čtení, soutěže a hravé disciplíny, které mají dětem ukázat, že čtení je nejen zábava, ale také velká týmová výzva. A také to, že význam textu vzniká teprve se zapojením čtenáře.

Knihákoviny nabídnou čtení jako kulturní zážitek

Každou zastávku uzavře večerní talkshow Knihákoviny, která je určena široké veřejnosti. Jakub Kohák si v roli svérázného trenéra Kniháka společně s asistentem Ondřejem Bauerem pozve hosty z oblasti literatury, sportu a hudby. Publikum čekají rozhovory, překvapivé příběhy i hudební doprovod. Návštěvníci se mohou těšit například na hudebníka a frontmana skupiny Chinaski Michala Malátného, spisovatelku Kateřinu Surmanovou nebo tenistku Lucii Šafářovou.

Kompletní program najdete ZDE

Celorepublikové turné navazuje na dosavadní aktivity iniciativy Čti za nároďák!, která od jara 2026 upozorňuje na význam čtení pro radost u dětí i dospělých. Kampaň staví na jednoduché myšlence, že i jedna stránka denně může pomoci zařadit čtení mezi běžné návyky. Regionální program chce tuto myšlenku přenést přímo do knihoven, škol, rodin i veřejného prostoru po celé České republice.

Do stejného období letos připadá také Týden knihoven, který od 29. září do 4. října nabídne po celé republice nejrůznější příležitosti, jak se potkat s knihami i lidmi kolem nich. Jeho 30. ročník s mottem „Tisíc podob čtení, nekonečno radosti“ se letos propojí také s kampaní Čti za nároďák!. „Čtení není jen o tom sednout si s knihou do ticha. Může být společným zážitkem, cestou k novým lidem i způsobem, jak si na chvíli odpočinout od každodenního shonu. A právě knihovny jsou místem, kde se všechny tyhle podoby čtení přirozeně potkávají,“ říká Roman Hájek, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Program Týdne knihoven je k dispozici na www.tydenknihoven.cz.

O Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) je profesní organizace sdružující nakladatele, knihkupce a další subjekty knižního trhu v České republice. Dlouhodobě usiluje o rozvoj čtenářství, podporu knižní kultury a zlepšování podmínek pro vydávání a distribuci knih.

 

Zdroj: Insighters s.r.o. 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59231.

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