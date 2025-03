ČTK Connect: Jaro patří meetupům ESG, příští se bude věnovat sociálním faktorům

Co se událo na ESG meetupu věnovaném životnímu prostředí?

Pojďme se nejprve vrátit k uplynulému setkání. Mezi mluvčími byli zástupci jak velkých firem jako například Letiště Praha nebo Škoda Doosan Power či Veolie, tak malých, jakými jsou L&R services či outdoorový specialista Hanibal. Vyprávěli své příběhy, dělili se o zkušenosti. A to je cenné. Akcí provázela odborná garantka ESG meetupů Veronika Soukupová.

V úvodním bloku, věnovaném dopadům na klima, vystoupili Vladimír Kočí z LCA Studio, Soňa Hykyšová z Letiště Praha a Veronika Královcová z Doosan Škoda Power. Vladimír Kočí vysvětlil, proč se vše točí kolem uhlíkové stopy a poukázal na to, že problémy, které máme, se samy nevyřeší.

Soňa Hykyšová přiblížila postoj společnosti Letiště Praha a jejích aktivit na poli ESG, které mají dlouhou historii. Už jen uhlíkovou stopu společnost počítá od roku 2009. V oblasti dekarbonizace poukázala na roli Letiště a aktuální kroky, které se dějí v plánovaných etapách. Řeč byla také o odpovědném veřejném zadávání a financování udržitelných aktivit. A o tom, jak společnosti pomáhají různé mezinárodní certifikace např. ISO 14001, i o budoucnosti, například o elektro-letadlech.

Veronika Královcová mluvila o tom, jaká úskalí přineslo získávání dat pro první ESG report Škoda Doosan Power. "Některé reakce dodavatelů jsou překvapivě kladné, ale spíše ještě data moc nemají," popsala. Také prozradila, co společnost nejvíce překvapilo na výsledcích měření uhlíkové stopy a na čem v oblasti udržitelnosti aktuálně pracuje. "Aktuálně prověřujeme možnosti využití recyklované oceli, ale bezpečnost našich produktů je na prvním místě," řekla Královcová. Velkou výhodou je podle ní produkt společnosti, který přispívá díky udržitelným technologiím globálně, jako třeba. turbíny pro "zelené" projekty nebo bezemisní jaderné elektrárny, jakési malé modulární reaktory.

Prevenci znečištění patřil druhý blok setkání. K tématu se na pódiu sešli Eva Kršková z Monskstone Capital, Ladislav Vaško z L&R Services, a Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V něm zaznělo, jaký je tlak ze strany zákazníků na udržitelnost nebo že společnost je v této věci potřeba vzdělávat a dosáhnout tak změny jejího nastavení.

Obsahem závěrečné části byla role cirkulární ekonomiky. Diskutovali o ní Markéta Marečková ze společnosti PRAKAB Pražská Kabelovna, Rostislav Čáp zastupující Veolia CZ a Pavel Láznička ze společnosti Hanibal sport.

Markéta Marečková přiblížila, jak v PRAKABu hledají cesty ke snížení odpadu a efektivnímu využití surovin. Nyní pracují na třech projektech, které se zaměřují na znovuvyužití materiálů z výroby kabelů. Na využití recyklovaných surovin tlačí významní zákazníci zejména ze severských zemí. Ale vše má svá úskalí a své limity. Třeba hliník potřebují v určité čistotě, aby mohli zabezpečit svým zákazníkům požadovanou kvalitu. A jak to tak na takových akcích bývá, na postesknutí si nad nedostatkem hliníku, který se „zřejmě odstěhoval do Humpolce,“ přišla z publika nabídka: "My bychom ten hliník asi uměli dodat." Taková tato setkání také jsou. Postavená na kontaktech a nových vztazích.

Pavel Láznička z Hanibalu sklidil úspěch se zálohovanými nákupními taškami s příběhem. Jeho společnost je vyrábí z poškozených a jinak nevyužitelných stanů a přistupuje tak k ekologii přirozeným způsobem. "Máme řadu péřových bund, která je z 97 % vyrobená z recyklovaných, nezaměňovat s recyklovatelných, surovin. Stejně tak máme řadu spacáků z těchto surovin. Obojí včetně recyklovaného peří. Zákazníci je většinou kupují, protože jsou cenově dostupné, ale nás to prostě hřeje,“ svěřil se Láznička.

Ve Veolii prý dělají vše na maximum. Vodu umí vyčistit tak, že se z ní můžete znovu napít. Proč by se z ní tedy nemohlo uvařit i pivo? Rostislav Čáp z této společnosti přinesl příběh populárního nápoje, který je uvařen z recyklované odpadní vody a přinesl také několik piv na ochutnání. Veřejnost je pak může vyzkoušet v GreenTable Bistru Veolia.

VeroNIKA Soukupová a Monika Jindrová

