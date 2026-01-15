ČTK Connect spustil nástroj pro GEO a představil další novinky pro rok 2026

  13:58
Praha 15. ledna 2026 (PROTEXT) - ČTK Connect, nezpravodajská divize České tiskové kanceláře, uvedla na trh v rámci své služby Protext nástroj pro GEO (Generative Engine Optimization). Systém umožňuje publikovat až deset různých mutací jedné tiskové zprávy a tím zvyšuje šanci, že obsah zachytí velké jazykové modely (LLM) AI.

„Dosud jsme šířili jednu tiskovou zprávu velkým počtem komunikačních cest. To dobře funguje například při vyhledávání informací, ale platformy AI fungují odlišně. Nyní proto nabízíme také možnost přizpůsobit jedno informační sdělení různým cílovým skupinám. Upravené verze textu umístíme podle relevance na partnerské portály. Každý web tak dostane jinou variantu, ale podstata sdělení zůstane stejná,“ vysvětluje Petr Orálek, ředitel pro strategii a rozvoj ČTK.

GEO představuje nový způsob, jak tvořit a upravovat obsah tak, aby jej platformy AI snadno rozpoznaly a používaly jako zdroj pro svá doporučení či shrnutí. Na rozdíl od tradiční SEO, která řeší pozici webu ve výsledcích vyhledávání, GEO cílí na nástroje typu ChatGPT, Gemini, Copilot či Claude.

ČTK Connect, která se zaměřuje zejména na poskytování komunikačních služeb a pořádání eventů, připravuje pro rok 2026 další rozšíření služeb. Klienti například získají novou online platformu pro zadávání tiskových zpráv, nahrávání fotografií, plánování publikace i výběr doplňkových služeb. Na svém účtu v systému uvidí archiv svých vydaných tiskových zpráv s monitoringem výstupů.

„Rozšiřujeme zároveň síť zahraničních partnerů. Nově nabízíme přímou distribuci v německy mluvících zemích nebo publikaci ve Francii prostřednictvím AFP. Díky partnerství s MENA Newswire jsme začali doručovat tiskové zprávy českých firem a institucí do více než 4400 médií na Blízkém východě a v severní Africe,” uvedl Petr Orálek.

ČTK do konce ledna také upraví PressCentrum tak, aby jej mohli využívat fotografové jako studio či atelier. Nebude to mít vliv na současný provoz, ale rozšíří to možnosti využití těchto prostor v centru Prahy.

“Připravujeme další projekty, které bychom rádi uvedli na trh během letošního roku. Týkají se například informací z oblasti financí a investování,“ doplňuje Petr Orálek.

 

Zdroj: ČTK Connect

 

15. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

15. ledna 2026  13:58

