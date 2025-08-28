ČTK Connect zahájila nábor do kurzu pro mladé novináře

Cílem projektu je seznámit účastníky kurzu, jehož zadavatelem je Evropský parlament (EP), s prací této a dalších institucí EU. Umožnit jim, aby navázali kontakty s českými představiteli v EP, a zapojit je do témat, která rezonují v Evropě a ve světě.
Akce se koná v Praze, ČTK Connect hradí dopravu a ubytování pro nepražské účastníky tréninku. Pro letošek byl vybrán termín 18. až 20. listopadu.
Součástí programu je návštěva objektu České tiskové kanceláře, nového centra Europa Experience v Praze, studií České televize a Českého rozhlasu. Do těchto prostor jsou zvaní čeští europoslanci, analytici a novináři se znalostí bruselského prostředí – ti všichni budou účastníkům kurzu k dispozici.
Vybranými tématy pro letošní rok budou bezpečnostní a obranné priority EU reflektující zvažované přesuny evropských peněz z politiky soudržnosti na obranu, a ekonomicko-sociální záležitosti týkající se emisních povolenek a života domácností. Hovořit se bude i budoucnosti automobilového průmyslu v EU.
Vybraní účastníci tréninku, kteří prokáží větší zájem o dění v EU a lepší znalosti unijního prostředí než jejich kolegové, se mohou těšit na pracovní pobyt v Bruselu. Odehraje se na jaře 2026, organizátorem je tuzemská kancelář Evropského parlamentu (EPLO).
Za ČTK Connect se na spolupráci těší a případné dotazy rádi zodpoví:
Igor Záruba, dramaturg školení, 605 234 312, zaruba@ctk.cz
Gabriela Vostřezová, produkční, 777 958 504, vostrezova@ctk.cz