ČTK Connect zve na konferenci Good Governance: Byznys v nejisté sezóně

Odborným garantem programu je Veronika Soukupová, autorka knihy ISO a ESG pro udržitelný růst organizace a členka Technické normalizační komise, která se podílí také na přípravě ISO normy pro implementaci ESG v mezinárodním kontextu.
Vystoupí zakladatel a CEO Y Soft Václav Muchna, Lenka Žlebková z Kongresového centra Praha a Rostislav Čáp z Veolie. Na programu budou panelové diskuse „Změna jako příležitost“ a „Dobrá informace má cenu zlata“ i krátké sedmiminutové stand-upy k ESG, leadershipu, ambasadoringu a rozvoji firem. Závěrečná debata se zaměří na koncept GRC – Governance, Risk, Compliance.
Konference klade důraz na networking – účastníci budou mít prostor pro osobní setkání s řečníky i kolegy z dalších odvětví. Na závěr je navíc připravena exkurze v ČTK, která účastníkům nabídne unikátní pohled do fungování největší zpravodajské agentury v Česku.
Praktické informace
• 22. října 2025
• PressCentrum ČTK, Opletalova 5, Praha
• Registrace a vstupenky: https://akademie.ctk.cz/kurz.php?id=268
• Program: https://www.ctk.cz/2g-meetup2025/
