ČTK Connect zve na konferenci o budoucnosti technického vzdělávání v Česku

Praha 10. dubna 2026 (PROTEXT) - Nemediální divize ČTK Connect pořádá konferenci Technické Česko: Jak postavit technické vzdělávání pro 21. století, která se uskuteční 14. května 2026 od 9:00 do 15:30 v PressCentru ČTK v Praze.

Akce se zaměří na aktuální stav technického vzdělávání v České republice a na hledání cest, jak zvýšit zájem mladé generace o technické obory. Tuzemská ekonomika dlouhodobě čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků v průmyslu, přičemž jedním z klíčových problémů je nízké povědomí o podobě moderních technických profesí. Záštitu nad konferencí poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Program nabídne inspirativní přednášky odborníků, panelové diskuse i krátké tematické vstupy zaměřené na trendy ve vzdělávání. Diskutovat se bude například o obrazu průmyslu ve společnosti, o nedostatku zájemců o technické obory, o potřebě motivovat k zájmu o techniku už v předškolním vzdělávání nebo nebo o potřebách českého průmyslu. Vystoupí mimo jiné zmocněnec Ministerstva průmyslu a obchodu pro technické kompetence Tomáš Hamberger, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia technických Radko Sáblík či expertka na technickou výchovu Pavlína Částková z Katedry technické a informační výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci či garantka projektu Dětská univerzita Michaela Kostelecká z ČVUT.

Unikátní bude také panelová diskuse, kde se na jednom pódiu představí tři rektoři a jedna prorektorka technických univerzit, konkrétně prof. Michal Pěchouček (ČVUT), doc. Ladislav Janíček (VUT), doc. Lenka Kauerová (VŠB-TUO) a doc. Aleš Kocourek (TUL).

Konference na jednom pódiu propojí zástupců státu, firem, škol, expertů i studentů. Cílem je pojmenovat hlavní bariéry technického vzdělávání, sdílet příklady dobré praxe a společně hledat řešení, která posílí atraktivitu technických oborů a připraví mladou generaci na proměny trhu práce.

Součástí programu bude také prostor pro networking napříč obory a sdílení zkušeností z praxe. Více informací o programu a vstupenkách je k dispozici na webových stránkách konference. Studenti s platným průkazem ISIC mají po předchozí registraci na e-mailu zalusky@ctk.cz vstup zdarma. Partnerem konference je společnost Forvia.

 

 

Zdroj: ČTK Connect

