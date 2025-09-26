ČTK se připojuje ke Světovému dni zpravodajských médií

Praha 26. září 2025 (PROTEXT) - Stovky médií a novinářských organizací z celého světa si v neděli 28. září připomínají Světový den zpravodajských médií. Připojuje se k nim i Česká tisková kancelář, která je nejstarším nepřetržitě fungujícím zpravodajským médiem v Česku. Akce se koná pod heslem „Důvěryhodná média jsou klíčová. Podpořte žurnalistiku. Podpořte fakta. Podpořte pravdu“. Jejím cílem je připomenout a zdůraznit význam kvalitních, profesionálních a důvěryhodných médií pro společnost.

Letošní ročník podle České unie vydavatelů reaguje na nejnovější technologické trendy v oblasti umělé inteligence (AI) ovlivňující média a upozorňuje na význam médií a žurnalistiky, která se opírá o práci skutečných živých žurnalistů. Unie, mezi jejíž členy patří i ČTK, zdůrazňuje, že kvalitní žurnalistika hraje klíčovou roli v době plné dezinformací a ne vždy kvalitního obsahu generovaného z velké části prostřednictvím AI.

„Hlavním cílem ČTK je přinášet spolehlivé, rychlé a nezávislé zpravodajství, jak to ostatně má agentura v mottu od sametové revoluce. V dnešní době bych asi nejvíce zdůraznil to první slovo. Spolehlivost. Naši zpravodajové a editoři musí v každé chvíli získané informace ověřovat, uvádět jejich zdroje a zasazovat do kontextu,“ řekl generální ředitel ČTK Jaroslav Kábele.

Světový den zpravodajských médií podporuje Světová asociace vydavatelů novin, organizace WAN-IFRA a mnoho dalších mezinárodních, regionálních či národních asociací vydavatelů či novinářů. Spolu s nimi také jednotliví vydavatelé nebo tituly.

Česká tisková kancelář byla založena 28. října 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1992 je zřízena zvláštním zákonem a patří společně s Českou televizí a Českým rozhlasem mezi tzv. veřejnoprávní média. ČTK je politicky a ekonomicky nezávislá – není dotována ze státních prostředků, ani nečerpá finance z žádných jiných veřejných zdrojů. Je financována z prodeje zpravodajství a dalších komerčních služeb.

O tom, jak důležité je v dnešní době zpravodajství ČTK, hovoří ve videu jeho šéfredaktorka Radka Matesová Marková.

 

