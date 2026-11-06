Čtrnáctiletý Ondra získal asistenčního psa Gucciho. BILLA a Mars pomáhají už 10 let

Na první pohled je Ondra kluk jako každý jiný. Fascinují ho hasičské vozy, bagry, jeřáby, policejní vozy i sanitky. Rád staví z Lega a vymýšlí vlastní dobrodružství. Když potřebuje klid, sáhne po komiksech s Asterixem a Obelixem a ponoří se do světa svých oblíbených hrdinů.
Jeho každodenní život ale přináší i řadu výzev. Žije s poruchou autistického spektra, vývojovou dysfázií, orofaciální hypotonií a lehkou mentální retardací. Komunikace pro něj není vždy snadná a v některých situacích potřebuje více času a podpory než jeho vrstevníci. Přesto se ve škole cítí dobře. Má kolem sebe spolužáky, které zná už od první třídy, a oporu paní asistentky i své rodiny.
Když se ale Ondrovi nedaří vyjádřit, co potřebuje, přichází frustrace a vyčerpání. Právě v těchto chvílích pro něj může být asistenční pes důležitou oporou – svou přítomností mu pomůže zachovat klid a lépe zvládat situace, ve kterých se obtížně orientuje.
Gucci bude Ondrovi oporou v každodenním životě
Dvouletý labradorský retrívr Gucci má povahu, která z něj pro Ondru dělá vhodného společníka. Je vnímavý, vyrovnaný a ochotný spolupracovat. Jeho odborný výcvik, který zohledňoval Ondrovy potřeby, zajistila nezisková organizace Pes pro tebe. Na společný život se připravovali postupně pod vedením trenéra a jejich seznamování vyvrcholí oficiálním předáním Gucciho v prodejně BILLA. Tím však podpora nekončí. Organizace zůstává rodině k dispozici i nadále, aby mohla sledovat, jak se vztah mezi dítětem a psem dále rozvíjí.
"Seznamování Ondry a Gucciho probíhalo postupně a s ohledem na potřeby obou. Jedním z důležitých okamžiků bylo jejich první přiblížení, kdy Ondra natáhl ruku a Gucci k němu klidně přišel. I takové chvíle jsou základem vztahu, který se postupně prohlubuje. Asistenční pes totiž není jen praktickým pomocníkem, ale také parťákem, který může svému majiteli přinášet pocit bezpečí, posilovat jeho jistotu a podporovat samostatnost. Jsme rádi, že společně můžeme pomáhat vytvářet taková důležitá spojení mezi lidmi a jejich psy," říká Tereza Turcar Žilková, specialistka na firemní záležitosti společnosti Mars. Gucci Ondrovi pomůže zvládat senzorické přetížení, zklidnit se ve stresových situacích a cítit se jistěji v neznámém prostředí. Jejich soužití může podpořit také rozvoj Ondrovy komunikace. Aby Gucci porozuměl jeho povelům, potřebuje je Ondra formulovat jasně a srozumitelně, což ho přirozeně motivuje k rozvoji řečových dovedností. Pes mu navíc usnadní navazování kontaktů s vrstevníky. Když Ondra vidí, že Gucci na jeho pokyny reaguje, získává větší důvěru ve vlastní schopnost dorozumět se se svým okolím.
Deset let společné pomoci
Finančně náročný výcvik asistenčních psů je možné realizovat díky dobročinné sbírce v prodejnách BILLA. Do té se zákazníci každoročně zapojují nákupem vybraných krmiv a pamlsků značek Pedigree, Whiskas, Perfect Fit, Cesar a Dreamies, z jejichž prodeje putuje příspěvek na odbornou přípravu čtyřnohých asistentů. Společnost Mars navíc letošní sbírku podpořila částkou 470.000 Kč.
Jedním z příjemců podpory byl vloni také třiatřicetiletý psycholog Patrik se sníženou pohyblivostí, který získal asistenčního psa Alpina. Ten mu pomáhá s řadou běžných činností, například s podáváním předmětů, otevíráním dveří nebo při oblékání. Projekt tak už deset let umožňuje dospělým i dětem se speciálními potřebami získat spolehlivého parťáka, který jim usnadňuje život a podporuje jejich samostatnost.
"Letos slavíme deset let projektu, během kterých se podařilo pomoci řadě rodin, pro něž by byl výcvik asistenčního psa jinak finančně velmi náročný. Velké poděkování patří našim zákazníkům, kteří se do sbírky zapojují při svých nákupech. I díky nim může mít Ondra po svém boku Gucciho, který mu bude oporou v každodenním životě," uvádí Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs společnosti BILLA ČR.
Více informací najdete na stránkách partakproondru.marspromo.cz.
Zdroj: BILLA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59954.