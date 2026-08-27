Čtvrtstoletí, které změnilo brownfieldy. Crestyl slaví 25 let a spouští hru

Téměř všechny projekty Crestylu – od DOCKu přes Hagibor a Savarin až po brněnský Dornych – vznikly či vznikají na brownfieldech, tedy dříve nevyužívaných či zanedbaných městských plochách. „Když jsme před pětadvaceti lety začínali, nikdo nevěřil, že z opuštěného přístaviště v Libni nebo zanedbaného brownfieldu na Hagiboru může vzniknout žádané bydlení a kanceláře světových firem. Podařilo se nám dokázat, že pokud do místa vložíte skutečnou péči, můžete naplno využít jeho potenciál a významnou pozitivní proměnu tak může zažít každá lokalita,“ říká Omar Koleilat, zakladatel skupiny Crestyl.
Bilance ve číslech
Za 25 let existence si Crestyl vybudoval pozici developera s přesahem daleko za hranice jednotlivých projektů. Ve 115 dokončených projektech napříč osmi městy v České republice a Polsku je k dispozici přibližně šest tisíc bytů a domů a 370 tisíc m2 kanceláří a obchodů. Dalších deset tisíc bytů a desítky tisíc m2 komerčních ploch je v přípravě nebo již výstavbě. Celková hodnota spravovaných nemovitostí je téměř 37 miliard Kč.
V projektech Crestylu tak dnes pracuje přibližně 13 tisíc lidí, dalších asi 17 tisíc lidí v nich přímo bydlí. „Sedmnáct tisíc lidí, kteří u nás bydlí, je pro mě lepší vizitkou než jakékoli metry čtvereční. Development nakonec nedělá čísla, ale to, jestli se lidem v místě, které postavíte, dobře žije,“ komentuje čísla Simon Johnson, generální ředitel skupiny Crestyl.
Bydlení pro skutečný život
Crestyl se dlouhodobě profiluje jako developer, který cílí především na klienty kupující bydlení pro sebe, ne na investiční spekulaci – přibližně 70 procent bytů v jeho projektech kupují lidé pro vlastní bydlení nebo pro své rodiny, zbytek tvoří investiční nákupy. Firma proto v projektech udržuje mix bytů všech velikostí a klade důraz na praktické detaily.
Mezi nejvýznamnější české projekty Crestylu patří již před lety dokončený multifunkční areál DOCK v pražské Libni nebo pražská čtvrť Hagibor s již dokončenými dvěma kancelářskými a čtyřmi bytovými domy a pátou rezidencí ve výstavbě. V Brně naplno běží výstavba rozsáhlého multifunkčního projektu Dornych kombinujícího veřejný prostor, kanceláře, nájemní bydlení, obchody, služby, hotel i polikliniku, v centru Prahy se intenzivně pracuje a spuštění druhé fáze projektu Savarin, který otevře rozsáhlý vnitroblok veřejnosti.
„Jubileum je pro nás především impulz k dalšímu rozvoji. Naším dlouhodobým cílem je, aby se Crestyl nedefinoval jen počtem dokončených metrů, ale kvalitou míst, která vytváříme – ať je to v Praze, Brně nebo v Polsku. Příštích 25 let chceme stavět stejně pečlivě jako doteď, jen ve větším měřítku a s ještě silnějším důrazem na komunitu kolem projektů,“ vysvětluje Simon Johnson, generální ředitel skupiny Crestyl.
Expedice Places by Crestyl
K oslavám 25. výročí patří i spuštění nové komunitní hry Expedice Places by Crestyl, jejíž první ročník odstartoval tento týden. Třítýdenní hra propojí lokality DOCK, Hagibor, Savarin a NR7, bonusově se do ní zapojí i další místa spojená se skupinou Crestyl, a účastníky provede po jednotlivých adresách formou úkolů a komunitních aktivit. Hra není tradiční jednorázovou soutěží – návštěvníkům i obyvatelům jednotlivých čtvrtí představí místa, firmy a lidi, kteří v nich působí. Zapadá tak do dlouhodobé strategie Crestylu budovat kolem svých projektů živé komunity. Více o hře je k dispozici zde: https://www.dock.cz/expedice-places-2026.
Zdroj: EMC