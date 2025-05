Čtvrtý veletrh China–CEEC se konal v Ningbo

Během konference mnoho zahraničních starostů zažilo jedinečné kouzlo města Ningbo, které je oceňováno pro svou vysokou úroveň civilizace.

Milan Zečević, starosta města Brod (Bosna a Hercegovina), uvedl: „Ningbo je velké město. Vím, že zde žije téměř 10 milionů obyvatel. Sdílel jsem mnoho fotografií a videí s rodinou a všichni byli ohromeni.“

Žarko Mićin, starosta města Novi Sad (Srbsko), rovněž vyjádřil obdiv nad rychlým rozvojem a bohatou kulturou starobylého města Ningbo. Uvedl: „Toto je má první návštěva Ningbo. Je to krásné a vysoce rozvinuté město, od kterého se můžeme mnoho naučit. Již jsem zaznamenal význam pevného infrastrukturového propojení mezi městy. Ningbo se pyšní širokými silnicemi a vynikajícími lodními kapacitami. Pracovitost, oddanost a jednota jsou vlastnosti, které definují čínský lid, a to je vzorec, který by měla následovat i naše země.“

Ningbo, historický výchozí bod Námořní hedvábné stezky, je dlouhodobě centrem rozkvétajících kulturních a ekonomických výměn. Od udělení titulu „Národní civilizované město“ v roce 2005 získalo toto ocenění již sedmkrát do roku 2025. Tento veletrh není pouze setkáním kulinářského umění a umění obecně; je to živá výměna civilizací.

Čtvrtý veletrh China–CEEC Expo & International Consumer Goods Fair přilákal více než 15.000 odborných návštěvníků, včetně více než 3000 zahraničních obchodníků ze 72 zemí a regionů. Očekává se, že hodnota plánovaných nákupních kontraktů na dovoz z CEEC zemí překročí 10 miliard jüanů.

