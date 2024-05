Čtyři hosté, jedno téma – Jak se vypořádat s klimatickou změnou? Udržitelná talkshow nabila Pardubice novou energií

Netradiční talkshow zaměřená na udržitelnost přilákala do Multifunkčního sálu SILA v pardubických Automatických mlýnech zhruba devadesát diváků z řad široké i odborné veřejnosti. Návštěvníci spolu s řečníky a moderátorem Michaelem Rozsypalem debatovali o tom, zda elektromobilita není jen pro bohaté, jaké zkušenosti hosté mají s provozem solárních elektráren, jak se vyrovnat se stále častějšími výkyvy počasí nebo jak se zbavit fosilních paliv bez rizika blackoutů.

„Měli bychom využít příležitostí, které má Česko v bezuhlíkové ekonomice. Jsme zemí průmyslovou a technologickou, například jsme jeden z největších výrobců tepelných čerpadel. Musíme si klást otázku ohledně budoucnosti českého byznysu a uchopit témata, která přináší Zelená modernizace jako příležitost pro další růst české ekonomiky. Máme nyní k dispozici tisíc miliard korun a když je promyšleně investujeme do řešení, která nahradí spalování uhlí nebo ochrání českou krajinu, přinese to nám všem čistý vzduch, pracovní příležitosti i úspory, zajistí konkurenceschopnost a přírodě obnovu. Musíme to ale udělat zodpovědně, citlivě vůči domácnostem, pragmaticky, a hlavně ne populisticky,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Zaplněný sál pardubických Automatických mlýnů dokazuje, že o témata udržitelnosti, energetické soběstačnosti, zelené modernizace nebo klimatické změny je mezi lidmi velký zájem a že občané Česka berou postupující změnu klimatu vážně, protože ji už pociťují na vlastní kůži. Zároveň je stále vidět, že se domácnosti zajímají o řešení, která jim pomohou zbavit se fosilních paliv i ochránit účty za energie. Solární panely na střeše, tepelná čerpadla či zateplené domy právě takovou cestou jsou, že právě na jejich půdorysu lze vést diskuzi o proměně české energetiky bez strašení ze zelené dohody,“ říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Na pilotní díl regionální série Pro moderní Česko navážou během podzimu setkání v dalších krajích. Cílem Obnovitelně.cz a Svazu moderní energetiky je pomoci domácnostem, městům či firmám zorientovat se v široké škále témat dekarbonizace a zelené modernizace a vejít tak do nového období jako vítězové.

Obrovský zájem zastupitelů o úspory

Další den, 17. května, navázalo na talkshow debatní setkání se zastupiteli měst a obcí pod názvem Pro moderní Česko: konference plná nové energie. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR, Svazu moderní energetiky a jeho členských organizací a partnerských společností předali zaplněnému sálu pardubického Magistrátu aktuální informace o novinkách a trendech v úsporách energií, renovacích, fotovoltaice nebo dostupné finanční podpoře právě na tato opatření. Nechyběly také příklady dobré praxe zelené modernizace měst, domácností a firem, která inspirují další zájemce o udržitelná řešení.

„Příklady táhnou. Věřím, že konkrétní příklady využití finanční podpory z programu Nová zelená úsporám, Operačního programu Životní prostředí na energetické úspory a renovace budov k bydlení i veřejné potřebě, stejně jako ukázky efektivního využití prostředků z Modernizačního fondu na rozvoj OZE a komunální energetiky, budou účinně motivovat další domácnosti i obce k využití nemalých prostředků, které jsou k dispozici na modernizaci Česka,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Obnovitelné zdroje a udržitelný rozvoj pak Markéta Šimáčková ze společnosti Urbanity provázala s restartem brownfieldů s představením zeleného areálu v Tachově. „V dnešní době je důležité, aby se při tvorbě revitalizací zanedbaných brownfieldů či nových developerských projektů myslelo také na jejich energetickou náročnost a udržitelnost. Komplexní a promyšlená energetická řešení aplikovaná v těchto projektech mají na rozsáhlých celcích možnost významně ovlivnit jejich celkové fungování a energetickou soběstačnost,“ uvedla Markéta Šimáčková, COO & Deputy CEO společnosti Urbanity.

Na konferenci dále vystoupili experti z Asociace pro využití tepelných čerpadel, Asociace výrobců minerální izolace a Solární asociace, a dále ze společností BK Instal, ČEZ ESCO, NOHO a Solar Global. Region na akci zastupoval starosta Svitav a poslanec David Šimek.

Na pardubické setkání Pro moderní Česko naváže 31. 5. akce Pro moderní Česko: nová energie pro české farmy, která se zaměří na představení výhod agrovoltaiky a fotovoltaiky na zemědělských objektech či možností malých a středních bioplynek. Praktický seminář o možnostech sdílení energie či investicích do renovací domů a malých obnovitelných zdrojů pro domácnosti přinese setkání pořádané ve spolupráci se starostou Svitav Davidem Šimkem. Proběhne 13. 6. od 13:00 v sále magistrátu. Detailní programy budou uveřejněny na stránkách modernienergetika.cz a obnovitelne.cz.

