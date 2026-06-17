Čtyři knihy z literárních rezidencí získaly Visegrádskou literární cenu

Ocenění navazuje na Visegrádský literární rezidenční program, který se od roku 2012 stal jedním z nejvýznamnějších nástrojů Mezinárodního visegrádského fondu pro podporu přeshraniční tvůrčí výměny. Během let umožnil více než čtyřem stovkám spisovatelů a překladatelů ze zemí Visegrádské skupiny pracovat, setkávat se a rozvíjet své projekty v inspirativním prostředí napříč regionem.
Program vznikl jako společná iniciativa Mezinárodního visegrádského fondu a polské Asociace Villa Decius, která jej koordinuje, ve spolupráci s českým Národním institutem pro kulturu, Slovenským literárním centrem a Literárním muzeem Sándora Petőfiho.
Oceněné knihy byly vybrány na základě veřejné výzvy. Více než 80 přihlášených titulů nejprve posuzovaly národní komise, z jejichž výběru vzešlo 12 nominací. Ty následně hodnotila mezinárodní porota. Každý z laureátů získal finanční podporu na překlad svého díla do dalšího jazyka.
Laureáty jsou:
- Česká republika: Alena Machoninová – Hella (Maraton, 2023)
- Maďarsko: Róbert Milbacher – Keserű víz (Magvető Kiadó, 2023)
- Polsko: Paweł Pieniążek – Wojna w moim domu (Znak Literanova, 2025)
- Slovensko: Ivana Gibová – Babička© (Vlna, 2023)
„Visegrádská literární cena přirozeně navazuje na úspěchy autorů z visegrádského regionu, kteří uspěli také díky Visegrádskému literárnímu rezidenčnímu programu. Ten jim poskytuje prostor a čas pro soustředěnou tvorbu a hlubší ponoření do příběhů jejich literárních postav. Program přináší konkrétní výsledky a my se o ně chceme podělit také se čtenáři v anglicky a německy mluvících zemích,“ uvedla Linda Kapustová Helbichová, ředitelka Mezinárodního visegrádského fondu.
Podle Dominiky Kasprowicz z Asociace Villa Decius „vznikla Visegrádská literární cena s cílem posílit hlas středoevropské literatury“.
Visegrádská literární cena oceňuje výsledky tvůrčí práce autorů a překladatelů. Mnozí z nich díky pobytu v rámci Visegrádského literárního rezidenčního programu obohatili svou tvorbu o oceňované knižní publikace.
Mezinárodní visegrádský fond je mezinárodní organizace založená vládami zemí Visegrádské skupiny (V4) – Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Jeho cílem je podporovat užší spolupráci a porozumění mezi občany v regionu V4, stejně jako mezi regionem V4 a dalšími regiony, jakými jsou země tzv. Východního partnerství a západního Balkánu. Fond již dvacet šest let přispívá k rozvoji občanské společnosti financováním společných grantových projektů, udělováním univerzitních stipendií a poskytováním mobilit pro umělce. Jeho roční rozpočet ve výši 11 milionů eur tvoří rovné příspěvky vlád zemí V4. Dosud fond podpořil více než 11 000 grantových projektů a individuálních mobilit v celkové hodnotě přesahující 150 milionů eur.
Zdroj: TASR