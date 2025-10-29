Čtyři města, desítka řečníků a stovky mladých talentů. NEW Gen Academy startuje tour napříč Českem

Už 4. listopadu odstartuje druhý ročník NEW Gen Academy, vzdělávací akce, která bouří stereotypy o škole. Na studenty čekají přednášky a diskuze s osobnostmi z businessu, marketingu a médií, které ukážou, že cesta k úspěchu začíná odvahou.
Letošní ročník je poprvé celorepublikový. Po Ostravě se přesune do Brna, Plzně a Prahy.
Každé město nabídne vlastní atmosféru i line-up řečníků, mezi nimiž se objeví mladí podnikatelé, marketéři i inovátoři, kteří dokážou rozhýbat publikum i myšlenky.
Co o akci říkají samotní studenti
„NEW Gen Academy pro mě byla skvělá příležitost k networkingu – poznala jsem inspirativní lidi, se kterými sdílím podobné hodnoty a cíle. Načerpala jsem spoustu inspirace a hlavně kuráž měnit svět okolo sebe,“ říká Anděla Mosková, účastnice loňského ročníku.
„Nejlepší akce, na které jsem za poslední roky byl. Odejít s hlavou plnou nápadů a motivací, to se mi dlouho nestalo. Poznáte nové lidi, inspiraci i chuť začít něco dělat hned,“ dodává Ondřej Nábelek.
Loňský ročník přilákal 350 středoškoláků z celé republiky. Letos má být program ještě nabitější – s praktickými bloky o prezentaci, sebedůvěře i tvorbě vlastního projektu.
Účastníci se navíc mohou těšit na mladé úspěšné hosty, kteří se nebáli jít proti proudu a dnes patří mezi inspirativní jména české scény.
Termíny a města:
- Ostrava: 4. listopadu
- Brno: 5. listopadu
- Plzeň: 19. listopadu
- Praha: 2. prosince
Podpora pro aktivní středoškoláky
NEWTON University chce mladé lidi podpořit v tom, aby se vzdělávání nebáli brát do vlastních rukou. Proto platí jednoduché pravidlo: pokud se zapojí celá třída nebo skupina přátel a objedná 10 a více vstupenek, stačí při registraci zadat kód GEN10, mají vstup zdarma.
Nejde o slevu, ale o způsob, jak odměnit aktivní mladé lidi, kteří se chtějí rozvíjet společně.
Vstupenky jsou dostupné online na www.newton.university/new-gen-academy.
Máte ve svém okolí mladé lidi, kteří chodí na střední školu, nebo komunikujete s představiteli střední školy? Podělte se o možnost zapojit se do NEW Gen Academies. Přijďte se inspirovat se, vyslechnout si příběhy mladých úspěšných lidí a nahlédnout pod pokličku světa businessu a marketingu.
O NEWTON University:
NEWTON University je soukromá vysoká škola zaměřená na ekonomiku, management a podnikání. Působí v Praze, Brně a Bratislavě, propojuje výuku s praxi a podporuje studenty v rozvoji osobního mistrovství. Do jejího ekosystému patří také NEWTON Business Accelerator, investiční platforma NEWTON Angels a Vysoká škola Sting.
Zdroj: NEWTON University