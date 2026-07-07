Čtyři roky rosteme s burzou

Kotace na burze umožnila společnosti expanzi prostřednictvím akvizičních kroků, jejichž společným cílem byla diverzifikace zákaznického a průmyslového portfolia. Akvizicí byznysu ve Švédsku (2023) a Polsku (2024) získala GEVORKYAN, a.s. dvě nová výrobní portfolia a výrobní linky. Talentová akvizice v Polsku (2025) vedla k založení dceřiné společnosti GEVORKYAN Force Defence, která posiluje přístup společnosti na polský trh, včetně obranného průmyslu. Expanze pokračovala v Itálii (2026) rozšířením evropského působení o nový výrobní závod, který přináší synergie mezi stávajícím a novým zákaznickým portfoliem skupiny.
„Na PSE jsme vstupovali jako první slovenská firma na de facto zahraniční burzu, ale přesto jsme cítili okamžité přijetí a sdílení hodnot, za což chceme poděkovat nejen našim investorům, ale také celému týmu Pražské burzy za profesionální a otevřený přístup,“ doplňuje Artur Gevorkyan.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.