CUIP ukáže to nejlepší z inovativních technologií českých univerzit

Charles University Innovations Prague (CUIP) přiveze do Ôsaky, v návaznosti na téma letošní světové výstavy Expo 2025 Designing Future Society for Our Lives, tedy "Utváření budoucí společnosti pro naše životy,“ důležité technologie a inovace z interdisciplinárních týmů českých univerzit. Náplní akce s názvem EDU Day, která se bude konat 25. července v Českém národní domě akce, budou kromě panelové diskuze také prezentace ve stylu TED talks nebo B2B meetingy.

Přehlídky, na níž se organizačně podílí Dům zahraniční spolupráce (DZS), se zúčastní na dvě desítky českých vysokých škol. Cílem je ukázat japonským partnerům české vysoké školství jako místo pro moderní vzdělávání se silným inovačním potenciálem. Představeny tu budou totiž také společnosti, které vzešly ze spolupráce univerzitních výzkumných týmů s byznys sférou.

"V Ósace chceme předvést vzorek toho nejzajímavějšího, co se za poslední roky v české akademické sféře událo. Vybírali jsme z technologií a spin-off společností napříč českými univerzitami. Japonským partnerům představíme inovace z pardubické univerzity, z brněnské VUT a Masarykovy univerzity, technologie z Mendelovy univerzity nebo Západočeské univerzity v Plzni,“ komentuje přípravy na EDU Day Pavel Švec, seniorní analytik CUIP.

"Pozadu nezůstane samozřejmě ani Praha. Svůj spin-off odprezentuje spolu se zmíněnou Západočeskou univerzitou v Plzni vědecký tým z VŠCHT. Jedna ze spin-off společností pochází také z Univerzity Karlovy,“ dodává.

Charles University Innovations Prague jakožto dceřiná společnost Univerzity Karlovy a partner české účasti hraje klíčovou roli při prezentaci akademických spin-off společností.

"Světové výstavy byly od počátku místem, kde se představovaly nejnovější světové inovace své doby, jako byl například telefon, rentgen, televize, počítač, výtah, kino IMAX, bankomaty ATM, myčka na nádobí nebo dotykový displej. Přestože se význam světových výstav posunul a vynálezci i firmy nečekají pět let na to, aby na trh uvedly své inovativní produkty, Expo platí za místo, kde si takové inovace lze na jednom místě prohlédnout a najít vhodné partnery pro mezinárodní spolupráci a rozvoj byznysu. CUIP pro prezentaci naší země vybral vysoce reprezentativní vzorek z českého akademického prostředí. Jsme náležitě pyšní na to, jaké technologie v Japonsku během EDU týdne ukážeme,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška s tím, že prezentované technologie i produkty reflektují jak téma české účasti "Talent a kreativita pro život“, tak téma japonských organizátorů, kteří se pokusí přispět k hledání budoucí společnosti pro naše životy.

Více o vybraných technologiích

Univerzita Pardubice seznámí japonské partnery se svojí spin-off společností Lipidica , která vyvíjí neinvazivní test umožňující včasnou detekci obtížně odhalitelných nádorů° slinivky břišní z běžného vzorku krve. Nabízí´ tak naději na zlepšení diagnostiky a léčby tohoto závažného onemocnění. Na území České republiky probíhá v současné době za tímto účelem studie, přičemž osoby se zvýšeným rizikem vzniku tohoto onemocnění se mohou k účasti stále registrovat. Cílem právě probíhající studie je zavedení tohoto neinvazivního testu, založeného na běžném odběru krve, do klinické praxe. V roce 2023 získala společnost Lipidica a.s. prestižní cenu Neuron za propojení vědy a byznysu.

Technologie CaviPlasma , která je výsledkem spolupráce Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity a Botanického ústavu AVČR, přináší důležitou inovaci v čištění vody. Dokáže totiž z velkých objemů vody odstranit chemické znečištění, jako jsou zbytky léčiv, pesticidů a hormonů, ale také biologické kontaminanty včetně bakterií a sinic. CaviPlasma je tak vhodná nejen pro dočišťování odpadních vod, ale i pro přípravu tzv. plazmatem aktivované vody využitelné pro dekontaminaci povrchů nebo aplikaci v zemědělství pro ochranu rostlin. Technologie je průlomová v tom, že na rozdíl od jiných podobných zařízení ošetří synergickým působením kavitace a nízkoteplotního plazmatu ne jednotky litrů, ale třeba i 15 tisíc litrů vody za hodinu.

Spin-off společnost Lightly z Mendelovy univerzity v Brně seznámí japonské publikum se svou technologií Catcher. Toto přenosné zařízení umožňuje odhalování padělků léčiv nebo kontrolu kvality potravin a vody s rychlou analýzou vzorků přímo v terénu, a to během několika minut. V určitých případech je dokonce schopný vytvořit digitální mapu pohybu látky, a tak vystopovat až jejího výrobce. Cílem projektu bylo mimo jiné pomoci v boji proti zneužívání drog, včetně rychle se šířícího fentanylu.

Technologie Pinflow , která vzešla se spolupráce Západočeské univerzity v Plzni a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, získala cenu Neuron 2022 za propojení vědy a byznysu. Pinflow energy storage umí vyrobit nejen baterie a jejich komponenty, ale zvládne i celé energetické systémy pro velké instalace. Jedná se přitom o průtočné baterie, které umožňují nezávisle škálovat kapacitu (kWh) a výkon (kW). Baterie mají životnost až 30 let a fungují bez rizika požáru nebo výbuchu.

V České národním pavilonu bude k vidění také již známá značky z transferové půdy Univerzity Karlovy. Svoji technologii čistého hašení požárů v podobě hasicí deky FOGA , která nepálí, zde představí společnost Walk on Water. Hasební deka je mimo jiné unikátní svojí technologií tepelného štítu, který díky stabilizovaným nanočásticím kovů zajišťuje efekt bezpečné, tepelně nepropustné vrstvy.