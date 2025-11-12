#CukrNaPranýři: Dialiga zve na akci ke Světovému dni diabetu. Bude se měřit orientační glykémie i vystavovat sochy z cukru

  14:48
Praha 12. listopadu 2025 (PROTEXT) - Každý desátý Čech má diabetes a mnozí o tom ani nevědí. Server Dialiga.cz proto u příležitosti Světového dne diabetu (14. listopadu) pořádá v obchodním centru Globus Praha–Čakovice osvětovou akci #CukrNaPranýři zaměřenou na prevenci a včasné rozpoznání rizika nemoci. Návštěvníci si budou moci bezplatně změřit orientační hladinu cukru v krvi, poradit se s odborníky a ochutnat zdravější verze oblíbených sladkostí.

„Diabetes je onemocnění, které se často rozvíjí nenápadně a bez varovných příznaků. O to důležitější je, aby lidé věděli, jak mu předcházet, a chodili na preventivní vyšetření. Každý rok v našich ambulancích zachytíme stovky nových případů, které by bylo možné odhalit dříve, kdyby lidé přicházeli včas,“ říká as. MUDr. Jan Brož, Ph.D., diabetolog z 2. LF UK a FN v Motole a předseda neziskové organizace Diacentrum, která server Dialiga.cz provozuje.

K prevenci diabetu přitom neodmyslitelně patří zdravý životní styl – tedy vyvážený jídelníček, dostatek pohybu a pravidelné sledování hladiny cukru v krvi. Důležité je také vědět, jak správně kombinovat potraviny a vyhnout se častým výživovým chybám. Právě proto bude na místě i nutriční terapeutka, která zájemcům nabídne individuální konzultace a praktické tipy, jak si upravit jídelníček, aby byl chutný a zároveň prospíval zdraví. V rámci Světového dne diabetu byl také na web Dialigy umístěn kvíz #CukrNaPranýři: Kolik cukru se skrývá v…?, který ukazuje, kolik kostek cukru se skrývá v běžných potravinách a nápojích.

Partnerem akce je síť lékáren Dr. Max, která se dlouhodobě věnuje osvětě v oblasti prevence a zdravého životního stylu. Lékárníci Dr. Max budou mít po celý den na místě připravené stanoviště, kde si zájemci budou moci zdarma změřit orientační hladinu cukru v krvi a získat doporučení, jak o své zdraví pečovat i mimo lékařskou ordinaci. „Prevence je vždycky lepší než léčba, jak pro systém zdravotnictví, tak i pro pacienty. Zdravotní osvětě věnujeme zvýšenou pozornost i proto, že se v lékárnách denně setkáváme s lidmi, kteří by buď změnou životního stylu, nebo díky včasnější diagnóze čelili mnohem menším zdravotním obtížím, než se kterými se aktuálně potýkají. Proto jsme rádi, že můžeme být součástí akce, která pomáhá zvyšovat povědomí o zdraví a může předcházet onemocnění, které se týká plné desetiny lidí u nás,“ říká Jan Žák, generální ředitel sítě Dr. Max.

Zdravotní prevenci doplní i umělecký rozměr akce. Součástí programu budou také originální sochy z cukru, které vytvořili studenti oboru sochařství ze Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích (SUPŠSK) pod vedením MgA. Ladislava Jezbery. „Pro studenty šlo o zcela nový materiál a velkou výzvu – cukr se chová jinak než kámen či hlína, takže museli hledat nové způsoby práce i výrazové prostředky,“ říká MgA. Ladislav Jezbera, vedoucí oboru kamenosochařství a výtvarný zástupce ředitele SUPŠSK. Každá ze soch váží přibližně 34 kilogramů, což odpovídá roční spotřebě cukru na jednoho obyvatele České republiky, a symbolicky ukazují, že cukr je doslova všude kolem nás – v těle, v prostředí i každodenním životě.

Projekt Dialiga.cz dlouhodobě podporuje farmaceutická společnost Sanofi, která se zaměřuje i na prevenci a edukaci v oblasti chronických onemocnění, včetně diabetu. Sanofi se soustředí na zvyšování povědomí o zdraví a na podporu lidí v aktivní péči o sebe, mimo jiné prostřednictvím spolupráce s odborníky i pacientskými organizacemi. „Dialiga dlouhodobě pomáhá zvyšovat povědomí o diabetu a přináší lidem srozumitelné informace, které mohou zlepšit kvalitu jejich života. Jsme rádi, že můžeme být součástí projektu, který propojuje odborníky, pacienty i širokou veřejnost a podporuje aktivní přístup ke zdraví. Právě Světový den diabetu vnímáme jako příležitost zastavit se a zamyslet nad tím, jak o sebe pečujeme,“ říká Country Lead for Czechia and Head of Pharma Vivek Basantani.

Akce #CukrNaPranýři se uskuteční v pátek 14. listopadu od 10 do 18 hodin v obchodním centru Globus Praha–Čakovice. Vstup i veškeré aktivity jsou zdarma a bez nutnosti registrace.

 

O Dialize

Cílem Dialigy je vytvořit komunitu pacientů, kteří chtějí navzájem sdílet zkušenosti, jak nejlépe zvládat a kompenzovat své onemocnění a prožít přitom plnohodnotný život bez komplikací. Odborným garantem webu je as. MUDr. Jan Brož, Ph.D., předseda neziskové organizace Diacentrum a diabetolog z 2. LF UK a FN v Motole. Více na www.dialiga.cz, facebooku nebo instagramu.

O Sanofi

Sanofi je biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj s využitím umělé inteligence usilující o zlepšení životů lidí a udržitelný růst. Naše rozsáhlé znalosti imunitního systému uplatňujeme při vývoji přípravků a vakcín, jež léčí a chrání miliony lidí po celém světě. Inovativní přípravky, na jejichž vývoji pracujeme, mohou pomoci dalším milionům lidí. Náš tým sleduje jediný cíl: tvořit zázraky vědy, které zlepšují životy lidí. To nás inspiruje k dosahování a zvyšování pokroku i k pozitivnímu dopadu na naše zaměstnance a komunity, jimž sloužíme, tím, že se věnujeme nejpalčivějším výzvám současnosti ve zdravotnictví, ekologii a sociální oblasti.

O Dr. Max

S přibližně 560 pobočkami jsou lékárny Dr. Max největší lékárenskou sítí v ČR s celoplošným pokrytím, a tedy i výbornou dostupností. V Praze a v Brně fungují lékárny Dr. Max s nepřetržitou službou. Kvalitu poskytované péče potvrzují jednak výsledky kontrol regulátora a také úspěchy ve spotřebitelských průzkumech; Dr. Max dosáhl třikrát na titul absolutního vítěze v soutěži Obchodník roku, tradičně si odnáší prvenství v lékárenské kategorii při vyhlašování Nejdůvěryhodnější značky a je jedním z nositelů titulu Superbrand. Značka Dr. Max je spojena i s největším lékárenským e-shopem v ČR a také ji nese stejnojmenný lékárenský sortiment zahrnující i léčiva. Lékárny Dr. Max slouží pacientům také v pěti dalších zemích Evropy. Vlastníkem je investiční skupina Penta.

O Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařské a kamenické v Hořicích je nejstarší sochařskou školou v Evropě s tradicí sahající až do roku 1884. Za dobu své existence vychovala desítky výrazných osobností českého i světového umění – mimo jiné Jana Štursu, Bohumila Kafku, Alfréda Kubína, Zdeňka Pešánka, Vladimíra Preclíka, Jindřicha Zeithammla či Kurta Gebauera.

Zdroj: Dialiga

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

