CUPRA navazuje spolupráci s DJ Dominikem Gehringerem

  10:24
Praha 23. března 2026 (PROTEXT) - 

  • Dominik Gehringer propojí své jméno s jedinečným hudebním a eventovým konceptem CUPRA PULSE
  • Fanoušci se budou s Gehringerem setkávat na exkluzivních akcích značky CUPRA i partnerských událostech
  • Gehringerovi učarovala černá CUPRA Terramar poháněná motorem 2.0 TSI s výkonem 204 k, sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG a pohonem všech kol 4Drive

Čtyřiadvacetiletý DJ a hudební producent, který se pohybuje na globální scéně elektronické a klubové hudby mezi melodickým technem a housem, se stal ambasadorem značky CUPRA. Jako svůj první vůz si vybral odvážné SUV Terramar.

CUPRA představuje nového člena Kmene CUPRA, jímž se stal DJ Dominik Gehringer. Jeden z největších mladých talentů na elektronické hudební scéně se bude s fanoušky značky CUPRA a elektronické hudby pravidelně setkávat na vybraných akcích a událostech a své jméno propojí s jedinečným hudebním a eventovým konceptem CUPRA PULSE. Gehringer v rámci nového partnerství navíc převzal klíčky od atraktivního SUV CUPRA Terramar.

„Mám velkou radost, že mohu v Kmeni CUPRA přivítat vycházející hvězdu globální scény elektronické hudby, DJ Dominika Gehringera. Spojení Dominik Gehringer x CUPRA PULSE přinese v letošním roce řadu nevšedních zážitků návštěvníkům červnového Metronome Festivalu a dalších výjimečných akcí v České republice. V Dominikově hudební tvorbě dominuje nekonvenční fúze silných emocí a neúnavné energie, která je charakteristická i pro naši značku CUPRA.“

Tomáš Navrátil, vedoucí divize SEAT/CUPRA ve společnosti Porsche Česká republika

 

DOMINIK GEHRINGER & CUPRA PULSE 2026: ROK NEZAPOMENUTELNÝCH AKCÍ

Nový projekt Dominik Gehringer & CUPRA Pulse 2026 propojuje jedinečnou hudební identitu čtyřiadvacetiletého DJ se sportovní dynamikou a sofistikovaným stylem značky CUPRA. Spojení Dominika Gehringera s designově výrazným a technologicky vyspělým konceptem CUPRA Pulse Stage bude patřit mezi největší highlighty Metronome Festivalu, který se uskuteční ve dnech 19. až 21. června v Praze. Společná vystoupení Gehringera se značkou CUPRA jsou plánována v průběhu letošního roku i na dalších místech České republiky.

U příležitosti uzavření partnerství převzal Dominik Gehringer klíčky od SUV CUPRA Terramar, jehož vnější vzhled zdobí černý lak Midnight a 19“ kola Cosmic Copper z lehké slitiny, zatímco uvnitř zpříjemňuje posádce cestování čalounění v kombinaci tkaniny z mikrovlákna Dinamica a umělé kůže v odstínech černá, šedá a měděná. Pod kapotou tepe v dynamickém rytmu přeplňované čtyřválcové srdce 2.0 TSI vyladěné na nejvyšší výkon 204 k. Hnací síla je suverénně přenášena na vozovku prostřednictvím sedmistupňové automatické převodovky DSG a vyspělého pohonu všech kol 4Drive.

„Pokud bych měl vybrat automobilovou značku, která nejlépe odpovídá mému zvuku a celkové vizi, byla by to CUPRA. O to víc mě těší, že se nám podařilo tyto dva světy propojit. Věřím, že společně vytvoříme řadu nezapomenutelných eventů a zážitků, na které budou fanoušci ještě dlouho vzpomínat.“

Dominik Gehringer

 

Hvězda Dominika Gehringera na globální scéně elektronické hudby rychle stoupá díky jeho zvuku, který spojuje emocionální hloubku s energií špičkových klubů. Dominik začal produkovat hudbu už v 16 letech. Ve 20 letech si zajistil místo na labelu Nora En Pure’s Purified Records a zařadil se po bok nejuznávanějších jmen scény. První významný průlom přinesl již jeho debutový release „Strange World“, který vystoupal do Top 15 v žebříčku Beatport Melodic House & Techno a byl nejprodávanější z produkce Purified Records.

Dominikovu hudbu podporují a hrají globální ikony a jeho tracky zní pravidelně na největších světových pódiích. Jeho schopnost propojit filmové melodie s tribálními groovy a moderním technem ho řadí mezi umělce nové generace s opravdovým crossoverovým potenciálem. Dominikovy sety jsou pohlcující, povznášející a navržené tak, aby zanechaly trvalý dojem, ať s nimi vystupuje na festivalových hlavních stagích, nebo v intimních undergroundových prostorách. Dominik Gehringer s rostoucí mezinárodní fanouškovskou základnou stojí nyní na prahu globálního průlomu a přináší na taneční parkety po celém světě svěží, emotivní zvuk.

Hudba je neodmyslitelnou součástí DNA mladé, ambiciózní značky CUPRA, která již řadu let úspěšně podporuje významné hudební festivaly v evropských zemích od ikonického hudebního festivalu Primavera Sound v Barceloně až po Metronome Festival v Praze. Neutuchající vášeň značky CUPRA pro hudbu je patrná také z dlouhodobé spolupráce s prestižní značkou Sennheiser. Zákazníci s láskou k hudbě si díky tomu mohou svůj vůz CUPRA nakonfigurovat s vyspělým audiosystémem Sennheiser, jehož mimořádně čistý zvuk byl pečlivě optimalizován pro interiér příslušného modelu.

 

Změna potřebuje řidiče - CUPRA je přesvědčena o tom, že opravdový pokrok přichází s radikálním přerodem, vymykáním se očekávání a zpochybňováním konvencí. Tato značka od svého uvedení na trh v roce 2018 transformuje automobilový průmysl jako iniciátor tvořivosti a průkopník změny.

CUPRA během pouhých sedmi let uvedla na trh sedm modelů a prodala na celém světě více než 1 milion vozů. Každý model CUPRA se vyznačuje energickou expresivitou, sofistikovaným designem a nespoutanými sportovními výkony. Plnohodnotné produktové portfolio zahrnuje modely CUPRA Ateca, historicky první vůz s logem CUPRA; CUPRA Leon, nově navržený a vylepšený jako samostatný model CUPRA; CUPRA Formentor, první vůz vyvinutý exkluzivně touto značkou a dosud nejprodávanější model společnosti; CUPRA Born, první 100% elektromobil značky; CUPRA Tavascan, zcela elektrické SUV kupé; a CUPRA Terramar, sportovní SUV značky. V roce 2026 rozšíří produktovou řadu CUPRA Raval, radikální interpretace městského elektromobilu v podání značky CUPRA.

CUPRA je víc než jen automobilem. Je přesvědčením. Kmen CUPRA je tvořen týmem ambasadorů, kteří bojují proti konvencím a překračují hranice, před nimiž se ostatní zastavují. Mezi jeho členy patří mimo jiné nejúspěšnější španělský olympionik Saúl Craviotto, filmový režisér J. A. Bayona, německý fotbalový brankář Marc ter Stegen a fotbalistka Alexia Putellasová, která již dvakrát v řadě získala ocenění Ženský zlatý míč a Best FIFA Award. Značka CUPRA, jež s posedlostí sobě vlastní vyvolává emoce na silnicích i mimo ně, je také oficiálním automobilovým partnerem fotbalového klubu FC Barcelona, kterému zajišťuje mobilitu, prémiovým sponzorem globálního seriálu padelových turnajů Premier Padel Tour a spolu s týmem Kiro Race Co hrdým účastníkem závodního seriálu pro elektricky poháněné monoposty Formule E.

Porsche Česká republika je největším importérem osobních a užitkových vozidel do České republiky. Na českém trhu zastupuje značky Volkswagen osobní vozy, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy, včetně programu prodeje prověřených použitých vozů Das WeltAuto. S projektem nabíjecí infrastruktury MOON společnost vstoupila v roce 2020 do nové éry trvale udržitelné osobní mobility založené na elektrických pohonech a digitalizaci.

 

Zdroj: Zorka Mašková / AC&C Public Relations s.r.o.

 

