CUPRA představuje model CUPRA Raval: rebelský městský elektromobil

- V novém městském elektromobilu značky CUPRA se prolíná okouzlující design s elektrizujícími výkony
- CUPRA Raval posouvá značku do nové éry a do segmentu elektromobility přináší charakter, styl a emoce
- CUPRA Raval je ve své kategorii opravdovou revolucí, protože poskytuje agilitu a sportovní výkony hatchbacku s prostorností a všestranností automobilů z vyšších segmentů
- CUPRA Raval navzdory délce pouhé 4 metry kombinuje městský dynamismus s překvapivě velkorysým vnitřním prostorem a praktickým, objemným zavazadlovým prostorem, a je tak vhodná jak pro městský život, tak pro delší výlety
- Základem modelu CUPRA Raval, navrženého, vyvinutého a vyráběného v Barceloně, je nová platforma MEB+
- CUPRA Raval bude uvedena na trh v létě 2026 se základní cenou vstupní verze cca 26 000 eur
CUPRA pokračuje ve zpochybňování konvencí světovou premiérou modelu CUPRA Raval. CUPRA Raval není jen dalším městským vozem, ale převratnou interpretací městského elektromobilu pro řidiče, kteří požadují od každé jízdy více. CUPRA Raval dokazuje, že elektromobily mohou ve stejné míře poskytovat design, sportovní výkony i emoce.
CUPRA Raval reprezentuje začátek nové éry a kombinuje elektrifikaci s mimořádnou dynamikou, okouzlujícím designem, luxusní výbavou a možnostmi individualizace střižené na míru řidičům, kteří oceňují emoce a odlišnost.
CUPRA Raval vyjede na silnice v průběhu léta 2026.
Zdroj: Zorka Mašková / Porsche Česká republika s.r.o.