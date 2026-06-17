Curiosity Fuel od Škoda Auto a pražírny JABLUM Czech slaví mezinárodní úspěch

„Jsme velmi rádi, že se díky hodnocení potvrdila kvalita naší práce ve výběru vhodných káv i tvorbě pražicích profilů,“ popisuje Petr Nývlt, majitel pražírny JABLUM Czech.
Kávová zrna pocházejí z indické plantáže Neralu Plantation, kde celý proces splňuje přísné standardy certifikace Rainforest Alliance. Hodnotitelé mezinárodní platformy popsali kávu jako svěže sladkou s hedvábnou strukturou a bohatým oříškovým tónem. Souhrnně jako vyváženou Indii, kde se oříšková hloubka potkává s citrusovou svěžestí.
„Vnímání chuti je bezesporu u každého člověka jiné. I proto jsme rádi, že naše snaha o produkci kvalitních káv byla potvrzena nezávislými odborníky z oboru,“ dodává Nývlt.
Zaměstnanci Škoda Auto přitom spotřebují přibližně 25 tun kávy ročně a od léta 2024 tuto spotřebu zajišťuje výhradně JABLUM Czech. Takže oceněná káva nevzniká pro soutěže, ale pro každodenní provoz jedné z největších českých firem.
Coffee Review je americká platforma založená v roce 1997, která se specializuje na nezávislé hodnocení káv z celého světa. Hodnocení probíhá formou standardizované degustace, při které odborníci posuzují aroma, kyselost, tělo, chuť a dochuť bez znalosti původu vzorku. Výsledkem je pak hodnocení na 100bodové škále.
O JABLUM Czech
JABLUM Czech je česká rodinná firma, která u Mladé Boleslavi postupně vyrostla do podoby vlastního kávového světa. Ve čtyřech kávových centrech praží výběrovou kávu, radí s výběrem kávových zrn i kávovarů a předává dál to, čemu věří – že dobrá káva začíná u lidí, kteří ji připravují srdcem.
Zdroj: JABLUM Czech
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.