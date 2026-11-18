Písnička a videoklip vznikly ve spolupráci Týmu silniční bezpečnosti, a projektu Karol a Kvído. Kampaň odstartovala letos v červnu a pokračovat má i v příštím roce. Upozorňuje rodiče, prarodiče a další dospělé, že bezpečná přeprava dítěte nekončí výběrem autosedačky. Důležité je také to, jak v ní dítě sedí a zda je správně připoutané. „Nebezpečné mohou být volné bezpečnostní pásy, ale také silná zimní bunda, která brání správnému dotažení pásů. Rizikem je i batoh ponechaný v autosedačce, který může překážet správnému usazení a připoutání dítěte. K dalším nebezpečím patří předčasné otočení sedačky po směru jízdy, telefon či tablet v rukou dítěte nebo ostré předměty, které mu při nehodě mohou způsobit zranění,“ upozorňuje Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.
Právě na děti se zaměřuje nová písnička. Její tvůrci chtěli najít jednoduchý motiv, který si malí posluchači snadno zapamatují a spojí si ho s připoutáním. „Chtěli jsme najít citoslovce, které by dětem co nejvíc evokovalo, že když neudělají cvak cvak, tak se prostě nejede,“ vysvětluje Karol, vlastním jménem Karolína Neuvirthová, zpěvačka a muzikálová herečka oceněná Cenou Thálie. Projekt Karol a Kvído se dlouhodobě věnuje dětem a jejich vzdělávání prostřednictvím hudby. Jejich písničky na YouTube nasbíraly kolem 260 milionů zhlédnutí a jejich kanál měsíčně sleduje zhruba 400 až 500 tisíc uživatelů. Dvojice pravidelně koncertuje po celé republice a během léta odehraje přibližně 120 koncertů, na které dorazí až 2000 lidí. Hudba je pro Karol a Kvída nejen zábavou, ale také cestou, jak dětem srozumitelně předávat důležité informace a pomáhat jim osvojovat si správné návyky. Písnička o bezpečném poutání tak přirozeně zapadá do jejich dlouhodobého úsilí spojovat dětskou zábavu se vzděláváním.
Nová skladba je určená dětem přibližně od dvou let až do druhé či třetí třídy základní školy. Tvůrci chtěli, aby bavila děti a zároveň si ji rádi pouštěli i rodiče. „Nešlo nám o jednorázovou říkanku, ale o plnohodnotnou písničku, ke které se budou děti vracet. Když si díky ní zapamatují, že před každou jízdou musí správně zapnout pás, splní svůj účel,“ říká Karolína Neuvirthová. První nápady vznikaly na začátku roku 2026 a základní hudební motiv a jednoduché „cvak cvak“ následně rozpracoval kreativní tým, režisér a hudební producent. Samotný videoklip se natáčel 15. září 2026 a před kamerou se sešla také spousta dětí. Právě jejich nadšení a bezprostřednost dávají písničce další rozměr: z důležitého bezpečnostního pravidla se stává něco, co si děti mohou osvojit přirozeně, s radostí a společně s ostatními. Písnička i videoklip měli premiéru 14. listopadu 2026, tedy den před Světovým dnem vzpomínky na oběti dopravních nehod. Organizátoři chtějí novinku symbolicky propojit s prevencí nehod, zároveň ji ale nechtěli zveřejnit přímo v neděli, která má pietní charakter.
YouTube nebude jediným místem, kde se děti s písničkou setkají. Karol a Kvído ji chtějí zařadit do svého koncertního programu a Tým silniční bezpečnosti ji bude šířit prostřednictvím komunikačních kanálů kampaně, newsletterů i partnerů. Zamířit má také do škol a školek, kde ji učitelé mohou využít při dopravní výchově. Písnička doplňuje další aktivity kampaně Cestujte s dětmi bezpečně. Tým silniční bezpečnosti připravil pět osvětových spotů, zveřejňuje informace na sociálních sítích a na projektovém webu a pořádá vzdělávací akce. Na nich si lidé mohou prakticky vyzkoušet, jak dítě správně usadit a připoutat, vést bezpečnostní pásy a dostatečně je utáhnout.
Proč je správné připoutání tak důležité, ukazují i policejní statistiky. V letech 2016 až 2025 se stalo více než 57 tisíc dopravních nehod, při kterých děti do 15 let cestovaly jako spolujezdci. Sedmdesát tři dětí při nich zemřelo a dalších 319 utrpělo těžká zranění. „Nestačí dítě do autosedačky jen posadit. Důležité je, aby bylo správně připoutané,“ připomíná Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. „Písnička má dětem připomenout jednoduché pravidlo, které by mělo patřit ke každé jízdě autem: než se vyjede, musí zaznít „cvak, cvak“.
Kampaň Cestujte s dětmi bezpečně realizuje Tým silniční bezpečnosti a je financována z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Partnery kampaně jsou Policie ČR, samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR BESIP, Platforma VIZE 0, společnost CYBEX, ATmedia. Cílem je prostřednictvím komunikační kampaně naučit rodiče, prarodiče a další pečující osoby správně a bezpečně používat dětské zádržné systémy při cestování s dětmi.
Zdroj: Tým silniční bezpečnosti
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60082.