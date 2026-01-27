CyberPower posiluje péči o klíčové zákazníky a spouští technickou podporu pro Českou a Slovenskou republiku

Zákazníci z řad systémových integrátorů se nově mohou obracet na specializovanou technickou podporu. Ta pomůže s návrhy technických řešení pro konkrétní aplikace, je připravena konzultovat možnosti realizace projektů a nápomocna bude i během celého životního cyklu řešení. Cílem je zajistit správný návrh, bezproblémovou implementaci a maximální spolehlivost produktů CyberPower v reálném provozu.
Technickou podporu pro český a slovenský trh zajišťuje Field Application Engineer společnosti Cyber Power Systems BV Grzegorz Budek, který má dlouholeté zkušenosti s návrhem záložních napájecích systémů a spoluprací se systémovými integrátory.
Kontakt na technickou podporu CyberPower zákazníci naleznou na webových stránkách výrobce https://www.cyberpower.com/eu/cs/contact/email, případně mohou využít emailovou adresu EU.Service@cyberpower.com