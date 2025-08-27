CyCraft uzavřel partnerství se společností DARSOC a přináší řešení MSSP pro zabezpečení koncových bodů založené na umělé inteligenci do východní Evropy

Tchaj-pej 27. srpna 2025 (PROTEXT/Media OutReach Newswire) - CyCraft Technology, přední poskytovatel řešení založených na umělé inteligenci se sídlem na Tchaj-wanu, oznámil partnerství se srbskou společností DARSOC, což je jeho první spolupráce v oblasti MSSP (poskytování spravovaných bezpečnostních služeb) pro koncové body ve východní Evropě. Společnost DARSOC přijala řešení XCockpit Endpoint od společnosti Cycraft (správu zabezpečení koncových bodů) za účelem ochrany svých klientů, což představuje významný milník pro společnost CyCraft v tomto regionu.

DARSOC: Výjimečný poskytovatel bezpečnostních služeb v Srbsku zaměřený na ochranu klientů

Společnost DARSOC se sídlem v Srbsku, která nabízí různorodá řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytuje svým klientům služby v oblasti IR (reakce na incidenty), identifikace hrozeb, odstraňování malwaru, nepřetržitého zabezpečení, řízení rizik a další. Proto společnost DARSOC potřebuje nainstalovat CyCraft XCockpit Endpoint, autonomní platformu EDR (detekce a reakce na koncových bodech), která dokáže identifikovat jakékoli známky útoku, jako své řešení MSSP pro koncová zařízení, aby ochránila všechna zařízení a zvýšila efektivitu. Společnost DARSOC si vybrala XCockpit Endpoint pro jeho výrazné výhody:

  • Autonomní analýza a monitorování: Dokáže analyzovat základní příčiny na základě kontextu případu a autonomního řízení případů, což pomáhá společnosti DARSOC zvýšit produktivitu a odolnost zabezpečení.
  • Zvýšení efektivity týmu: XCockpit Endpoint využívá jazykový model AI k automatickému shrnutí incidentů útoku a úzké spolupráci s týmem, což jim umožňuje přesně identifikovat incidenty a obsloužit více klientů. Během měsíce od nasazení společnost DARSOC zvýšila počet chráněných koncových zařízení patnáctkrát a plánuje rozšířit ochranu na všechna koncová zařízení.
  • Kvantitativní správa 24/7: XCockpit Endpoint nabízí nepřetržité vyhledávání hrozeb, otevření tiketu do 3 minut a vyšetření případu do 15 minut. Díky údajům MTTI (průměrná doba identifikace) a MTTD (průměrná doba detekce) umí společnost DARSOC rychle řešit kybernetické hrozby, čímž zlepšuje správu a řízení rizik.

Benson Wu, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti CyCraft Technology, zdůraznil význam expanze do východní Evropy:

„Společnost CyCraft Technology vytvořila milník pro expanzi na nový trh – do východní Evropy – díky spolupráci se společností DARSOC. Služba XCockpit Endpoint jako MSSP může zcela vyřešit nedostatek pracovních sil. Díky autonomnímu řízení případů a vizualizované analýze příčin šetří čas při řešení problémů a zvyšuje efektivitu týmu. XCockpit Endpoint řeší výzvy, kterým čelí malé a střední podniky, zvyšuje efektivitu a posiluje odolnost kybernetické bezpečnosti."

Miroslav Vajda, generální ředitel společnosti DARSOC, dodal:

„Jako generální ředitel společnosti DARSOC s potěšením oznamuji naše partnerství se společností CyCraft Technology, které posílí naše schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Díky zavedení řešení XCockpit Endpoint od společnosti CyCraft jsme za jeden měsíc zvýšili počet spravovaných koncových zařízení patnáctkrát a pomocí poznatků získaných díky umělé inteligenci jsme dosáhli rychlého řešení incidentů. Plánujeme rozšířit ochranu na všechna koncová zařízení. Tato spolupráce posiluje závazek společnosti DARSOC k vysoce aktivní kybernetické bezpečnosti a robustnímu řízení rizik a poskytuje vynikající ochranu našim klientům v Srbsku i mimo ně."

Proč Srbsko posiluje své schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

Podle zprávy italského předsednictví Rady ministrů prochází srbská ekonomika transformací směrem k vysoce hodnotným odvětvím, jako jsou ICT a AI, s růstem HDP o 3,9 % v roce 2024 a předpokládaným růstem o 4,2 % v roce 2025. Přímé zahraniční investice v roce 2024 překročily 5 miliard eur, k čemuž přispěla strategická role Srbska v oblasti přesouvání dodavatelských řetězců do blízkých zemí. Od roku 2017 země investuje do umělé inteligence, startupů a elektronické státní správy, čímž posiluje své vedoucí postavení v oblasti technologií.

Tato spolupráce zdůrazňuje vysoce aktivní přijetí řešení kybernetické bezpečnosti založených na umělé inteligenci ze strany DARSOC a zároveň podporuje příležitosti pro lepší ochranu v Srbsku. XCockpit Endpoint od společnosti CyCraft stanovuje nový standard pro MSSP založené na umělé inteligenci a poskytuje rychlost, přesnost a využitelné informace k ochraně koncových zařízení před dnešními neustále se měnícími kybernetickými útoky ve východní Evropě.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak může XCockpit Endpoint transformovat vaše kyberbezpečnostní operace, navštivte produktovou stránku platformy XCockpit: https://www.cycraft.com/en/xcockpit

 

https://www.linkedin.com/company/cycraft

https://www.facebook.com/cycrafttechnology

 

 

