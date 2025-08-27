CyCraft uzavřel partnerství se společností DARSOC a přináší řešení MSSP pro zabezpečení koncových bodů založené na umělé inteligenci do východní Evropy

DARSOC: Výjimečný poskytovatel bezpečnostních služeb v Srbsku zaměřený na ochranu klientů
Společnost DARSOC se sídlem v Srbsku, která nabízí různorodá řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytuje svým klientům služby v oblasti IR (reakce na incidenty), identifikace hrozeb, odstraňování malwaru, nepřetržitého zabezpečení, řízení rizik a další. Proto společnost DARSOC potřebuje nainstalovat CyCraft XCockpit Endpoint, autonomní platformu EDR (detekce a reakce na koncových bodech), která dokáže identifikovat jakékoli známky útoku, jako své řešení MSSP pro koncová zařízení, aby ochránila všechna zařízení a zvýšila efektivitu. Společnost DARSOC si vybrala XCockpit Endpoint pro jeho výrazné výhody:
- Autonomní analýza a monitorování: Dokáže analyzovat základní příčiny na základě kontextu případu a autonomního řízení případů, což pomáhá společnosti DARSOC zvýšit produktivitu a odolnost zabezpečení.
- Zvýšení efektivity týmu: XCockpit Endpoint využívá jazykový model AI k automatickému shrnutí incidentů útoku a úzké spolupráci s týmem, což jim umožňuje přesně identifikovat incidenty a obsloužit více klientů. Během měsíce od nasazení společnost DARSOC zvýšila počet chráněných koncových zařízení patnáctkrát a plánuje rozšířit ochranu na všechna koncová zařízení.
- Kvantitativní správa 24/7: XCockpit Endpoint nabízí nepřetržité vyhledávání hrozeb, otevření tiketu do 3 minut a vyšetření případu do 15 minut. Díky údajům MTTI (průměrná doba identifikace) a MTTD (průměrná doba detekce) umí společnost DARSOC rychle řešit kybernetické hrozby, čímž zlepšuje správu a řízení rizik.
Benson Wu, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti CyCraft Technology, zdůraznil význam expanze do východní Evropy:
„Společnost CyCraft Technology vytvořila milník pro expanzi na nový trh – do východní Evropy – díky spolupráci se společností DARSOC. Služba XCockpit Endpoint jako MSSP může zcela vyřešit nedostatek pracovních sil. Díky autonomnímu řízení případů a vizualizované analýze příčin šetří čas při řešení problémů a zvyšuje efektivitu týmu. XCockpit Endpoint řeší výzvy, kterým čelí malé a střední podniky, zvyšuje efektivitu a posiluje odolnost kybernetické bezpečnosti."
Miroslav Vajda, generální ředitel společnosti DARSOC, dodal:
„Jako generální ředitel společnosti DARSOC s potěšením oznamuji naše partnerství se společností CyCraft Technology, které posílí naše schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Díky zavedení řešení XCockpit Endpoint od společnosti CyCraft jsme za jeden měsíc zvýšili počet spravovaných koncových zařízení patnáctkrát a pomocí poznatků získaných díky umělé inteligenci jsme dosáhli rychlého řešení incidentů. Plánujeme rozšířit ochranu na všechna koncová zařízení. Tato spolupráce posiluje závazek společnosti DARSOC k vysoce aktivní kybernetické bezpečnosti a robustnímu řízení rizik a poskytuje vynikající ochranu našim klientům v Srbsku i mimo ně."
Proč Srbsko posiluje své schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti
Podle zprávy italského předsednictví Rady ministrů prochází srbská ekonomika transformací směrem k vysoce hodnotným odvětvím, jako jsou ICT a AI, s růstem HDP o 3,9 % v roce 2024 a předpokládaným růstem o 4,2 % v roce 2025. Přímé zahraniční investice v roce 2024 překročily 5 miliard eur, k čemuž přispěla strategická role Srbska v oblasti přesouvání dodavatelských řetězců do blízkých zemí. Od roku 2017 země investuje do umělé inteligence, startupů a elektronické státní správy, čímž posiluje své vedoucí postavení v oblasti technologií.
Tato spolupráce zdůrazňuje vysoce aktivní přijetí řešení kybernetické bezpečnosti založených na umělé inteligenci ze strany DARSOC a zároveň podporuje příležitosti pro lepší ochranu v Srbsku. XCockpit Endpoint od společnosti CyCraft stanovuje nový standard pro MSSP založené na umělé inteligenci a poskytuje rychlost, přesnost a využitelné informace k ochraně koncových zařízení před dnešními neustále se měnícími kybernetickými útoky ve východní Evropě.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak může XCockpit Endpoint transformovat vaše kyberbezpečnostní operace, navštivte produktovou stránku platformy XCockpit: https://www.cycraft.com/en/xcockpit
https://www.linkedin.com/company/cycraft
https://www.facebook.com/cycrafttechnology