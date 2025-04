Cyklistický veletrh a svátek všech milovníků kol

Třetí ročník největšího cyklistického svátku v roce Prague Bike Fest se uskutečnil tento víkend 26. – 27. 4. 2025 na Výstavišti. Ačkoli páteční vydatný déšť značně ztížil samotné přípravy a stavbu festivalového areálu, víkend se už nesl ve znamení slunce, pohody a rekordní návštěvnosti. Programově nadupaný veletrh nabídl desítky TOP značek, testování, exhibice, přednášky, závody, adrenalin, společné vyjížďky nebo relax u dobrého jídla. Jako každý rok i letos patřila část veletrhu dětem, pro které byl připraven dětský testovací okruh pod vedením instruktorů z Trail Guide. Jednou z hlavních programových atrakcí však byla Big Air show v čele s Teodorem Kováčem a dalšími známými domácími i zahraničními jezdci o prize money ve výši 100 000 Kč v rámci Big Air Eliminator. Další prize money pak přichystal hlavní partner Sazka v rámci Freestyle BMX závodu SAZKA PBF GRAND BMX 2025. Hlavním partnerem Prague Bike Festu je společnost Sazka, partnery akce jsou ČEZ, Škoda Auto, Pražská plynárenská, LIDL, foodora, Birell a BESIP.

Třetí ročník Prague Bike Fest přivítal 12 353 návštěvníků, společných vyjížděk se zúčastnilo 230 lidí a testovací zóna nabídla více než 300 kol 25 značek. To jsou jen některá čísla právě uplynulého ročníku.

Na to hlavní však čekali zejména milovníci adrenalinu, resp. na jména, kdo si odnese 100 tisíc korun jako prize money v rámci soutěže Big Air Eliminator. Zde nakonec pokořil všechny soupeře Olav Langedrag Fjare z Norska. Druhé místo obsadil Przemek Abramowicz z Polska a třetí příčku pak domácí jezdec Ondřej Šléz.

V rámci SAZKA PBF GRAND BMX 2025 zvítězil Tomáš Beran, trojnásobný mistr České republiky ve freestyle BMX.

„Organizace tak rozsáhlého festivalu byla nesmírně náročná a přípravy zabraly mnoho měsíců. O to víc nás těší nadšení návštěvníků a skvělá atmosféra, která na Výstavišti po celý víkend panovala. Vidět tisíce spokojených lidí – od dětí až po ostřílené bikery – je pro náš tým tou nejlepší odměnou,“ hodnotí Daniel Netušil, programový ředitel Výstaviště Praha.

„Já i celý realizační tým máme obrovskou radost, že jsme pokořili hranici deset tisíc návštěvníků. Byla to hranice, na kterou jsme si letos chtěli sáhnout, že to bude nakonec skoro třináct tisíc milovníků cyklistiky, to je skutečně skvělý výsledek. Ačkoli to ještě v pátek vypadalo dramaticky a pomyslně jsme si v rámci příprav v deštivém areálu sáhli tak trochu na dno sil, o víkendu se na nás slunce usmálo a my jsme si všechno vynahradili spolu s těmi, kdo zavítali do areálu Výstaviště,“ shrnuje Renata Lišková, hlavní manažerka akce Prague Bike Fest.

Unikátní projekt: Pumptrack z losů

Velkou pozornost přilákal pumptrack vyrobený z upcyklovaných stíracích losů. Tento projekt vznikl ve spolupráci hlavního partnera Sazka a iniciativy reLosy, kdy bylo pro výrobu využito 2 tuny losů. Modulární trať umožnila návštěvníkům všech věkových kategorií vyzkoušet jízdu na kolech a koloběžkách zcela zdarma.

„Jsme rádi, že jsme mohli návštěvníkům Prague Bike Festu ukázat, jak nečekaně se dají staré losy využít. Pumptrack z upcyklovaných losů je skvělým příkladem inovace a udržitelnosti, který navíc přinesl spoustu zábavy všem cyklistům. Na festivalu jsme také díky našim Náladoměřičům od Sazky sledovali atmosféru mezi návštěvníky. Těší nás, že se nálada vyvíjela pozitivně – 85,2 % respondentů uvedlo, že se cítilo skvěle nebo v pohodě. Děkujeme všem, kteří s námi svou náladu sdíleli, i těm, kteří nebyli v úplně ideálním rozpoložení – i to je součástí upřímné atmosféry, kterou na Prague Bike Festu společně tvoříme,“ doplňuje za Sazku Štěpán Šára.

Prague Bike Fest 20215 v kostce:

Novinka roku 2025 – Big Air Eliminator o prize money 100 000 Kč.

SAZKA PBF GRAND BMX 2025 & SAZKA BMX pumptrack i půjčovna horských kol.

Škoda Auto nejen pro děti; nechyběly cyklistické simulátory Rouvy nebo zážitek na vlastní kůži ve sprintu na kole na 900 m.

Zahájení cyklistické sezony za účasti prezidenta českého svazu cyklistiky.

Společnosti NextBike, IPR Praha a OICT (Lítačka) představily návštěvníkům možnosti moderní přepravy v rámci multimodálních dopravních systémů a chytrých řešení pro městskou mobilitu.

Foodora ve spolupráci s BESIP upozornila prostřednictvím osvětové kampaně na důležitost bezpečného pohybu cyklokurýrů v městském provozu.

Premiéra 5. řady sportovního seriálu Po trailech přes hory vysílaného na ČT Sport, a to za účasti samotných tvůrců.

Panelové diskuse na Prague Bike Fest stage – nechyběla diskuse o budoucnosti městské mobility a rozvoji cyklistické infrastruktury, kterou zaštítil Magistrát hlavního města Prahy. Panelové diskuse na hlavní stage se zaměřily na klíčová témata jako "Role Prahy v rozvoji cyklistiky" a "Cyklistika pro všední den". Mezi diskutujícími byli zástupci odborné veřejnosti, například ROPID, politická reprezentace, občanské organizace AUTOMAT a Partnerství pro městskou mobilitu, architekti i specialisté na městskou cargologistiku, mimo jiné ze společnosti 4AWS. Tato sekce je nedílnou součástí celkového uvažování o udržitelné dopravě například na kole ve městě.

Trial zóna pod taktovkou Bike O‘clock – Damjana Siriškiho a Ondřeje Šenka.

Festivalové vyjížďky.

Dětské skills centrum od trail guide.

A další pestrý program pro všechny generace po oba festivalové dny.

Veletrh srdcem akce

Cyklistický veletrh byl ovšem jedním z hlavních pilířů festivalu. Jde o místo, kde se setkávají prodejci a výrobci cyklistického vybavení nejen se svými zákazníky, ale také mezi sebou pro vzájemnou inspiraci.

MVP spoluorganizátorem

Organizaci 3. ročníku Prague Bike Festu opět zajistili firmy MVP s.r.o. a Výstaviště Praha a.s. Oba koprodukční partneři i letos úzce spolupracovali na celkové koncepci festivalu i jeho programové nabídce.

„Těší nás, že se Prague Bike Fest během pouhých tří let etabloval jako největší cyklistická akce svého druhu v České republice. Rekordní návštěvnost je pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem, a zároveň závazkem do dalších let. Rádi bychom i nadále posouvali laťku výš a přinášeli fanouškům cyklistiky stále něco nového,“ říká Marek Vocel ze spolupořádající společnosti MVP events s.r.o.

Prague Bike Fest si i v letošním roce zachovává svou kvalitu, energii a jedinečnou atmosféru. Novinkou je upravené rozdělení kompetencí mezi koprodukčními partnery festivalu.

Pro letošní ročník došlo k úpravě v rozdělení odpovědnosti: Výstaviště Praha zajistilo nejen marketingovou komunikaci festivalu, jak tomu bylo i v předchozích ročnících, ale také produkci akce, kterou měla dříve na starosti firma MVP.

Hlavním partnerem Prague Bike Festu byla společnost Sazka, partnery akce pak ČEZ, Škoda Auto, Pražská plynárenská, LIDL a foodora, Birell a BESIP. Všem partnerům patří velké poděkování za nejen finanční podporu akce.

Záštitu nad akcí převzali:

Martin Kupka, ministr dopravy České republiky a Český svaz cyklistiky.

