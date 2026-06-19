Cyklo-běh za ČR bez drog je v cíli - 6300 proškolených dětí - 1264 Km - 40 měst

Kampaň, kterou organizuje spolek ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, přináší do veřejného prostoru jednoduché, ale zásadní sdělení: Nejúčinnější, nejlidštější a ekonomicky nejvýhodnější řešení závislostí je včasná prevence. Tedy vzdělávání dětí ještě předtím, než jim drogy nabídne parta, internet nebo dealer.
„Péče o ty, kdo už jsou na drogách závislí, je nesmírně důležitá a potřebná. Ale skutečně dlouhodobé řešení začíná mnohem dřív – u dětí, ve školách a v rodinách. Nejlevnější závislost je zkrátka ta, která vůbec nevznikne,“ říká Lukáš Bechyně, ředitel organizace.
Děti potřebují slyšet pravdu, ne strašení Pořadatelé zdůrazňují, že prevence nemá být založena na strašení ani na prázdných frázích. Děti potřebují dostat srozumitelné informace o tom, proč jsou drogy nebezpečné, ale také o tom, proč mohou být na začátku lákavé. První zkušenost totiž nemusí být děsivá – často přinese pocit dočasného uvolnění a zapomenutí na úzkost, samotu či tlak okolí. Právě v tom je to největší riziko. Podle lektorů je proto nutné s dětmi mluvit nejen o látkách samotných, ale primárně o emocích a schopnosti říct si včas o pomoc.
Droga jako falešné řešení Zkušenosti z terénu ukazují, že děti se s rizikovými látkami (včetně nikotinových sáčků, kratomu či syntetických látek) setkávají stále dříve. Každé dítě, které se díky včasnému vzdělávání vyhne závislosti, znamená nejen zachráněný život, ale také obrovskou úsporu pro zdravotnictví, sociální služby a policii. Prevence je zkrátka nejrozumnější veřejná investice.
Letošní 22. ročník v číslech:
- Účastníci urazili celkem 1264 kilometrů a navštívili 40 měst.
- Na 140 interaktivních přednáškách lektoři oslovili a proškolili 6300 dětí.
- Do akce se aktivně zapojilo 50 dobrovolníků.
- V ulicích měst bylo občanům předáno 76 273 protidrogových vzdělávacích materiálů.
O kampani: Cyklo-běh za Českou republiku bez drog je pravidelná sportovně-osvětová kampaň, kterou pořádá spolek ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s. Jejím cílem je upozorňovat na význam primární prevence a předávat mladé generaci faktické informace o rizicích návykových látek.
Zdroj: Řekni ne drogám - Řekni ano životu
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.