Cyklo-běh za ČR bez drog je v polovině: První tým hlásí 648 ujetých kilometrů a předává štafetu dál do Čech

O projektu: 1200 kilometrů pro dobrou věc
Cyklo-běh za Českou republiku bez drog je největší pravidelná protidrogová kampaň spojená se sportem u nás, kterou každoročně pořádá spolek ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s. Během zhruba necelých dvou týdnů urazí peloton cyklistů 1200 kilometrů a navštíví 40 měst napříč celou republikou. Cílem projektu není mládeži kázat ani děti uměle strašit. Zaměřuje se na včasné doručení srozumitelných faktů o drogách formou interaktivních přednášek a informačních brožur. Včasná a pravdivá informovanost je totiž tím nejlepším štítem proti vzniku závislostí.
Skóre prvního týdne: Stovky kilometrů a tisíce ochráněných dětí
Během úvodních pěti dnů urazili cyklisté v rámci první etapy 648 kilometrů na slunci, ale i ve větru a dešti. Hlavní cíl se ale odehrával mimo silnice – přímo ve třídách a tělocvičnách. Lektoři organizace uspořádali hned 72 interaktivních přednášek na 28 školách, díky kterým doručili klíčová fakta o drogách více než 3500 dětem. Dalších téměř 21.000 informačních brožur pak dobrovolníci rozdali zástupcům radnic a lidem v ulicích.
„Máme za sebou extrémně náročný, ale neuvěřitelně smysluplný týden. Reakce škol i samotných dětí nám v praxi potvrdily to nejdůležitější – srozumitelná fakta a diskuse fungují mnohem lépe než zastrašování a zákazy. Děti nepotřebují bubáky, potřebují pravdivé informace, aby si vybudovaly přirozenou odolnost,“ shrnuje první polovinu akce Mgr. Tomáš Novotný, tiskový mluvčí projektu.
Video: https://youtube.com/shorts/5yp18FmLu9E?feature=share
Celá akce vyvrcholí u příležitosti blížícího se Mezinárodního dne proti zneužívání drog slavnostním zakončením v pátek 19. června v Praze.
Průběžná statistika (pondělí 8. 6. – pátek 12. 6.):
?? Ujeto na kolech: 648 km
?? Navštíveno škol: 28
??? Uspořádáno přednášek: 72
?? Vzděláno dětí: 3576
?? Rozdáno vzdělávacích materiálů v ulicích: 20.803 brožur a 8850 letáků
Zdroj: Řekni ne drogám - Řekni ano životu
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.