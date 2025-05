Cyklon se vrací po sedmi letech na Výstaviště Praha. Až do října si návštěvníci užijí horskou dráhu i pouťové městečko pro děti

V návaznosti na každoroční úspěch Matějské poutě spouští Výstaviště Praha pilotní projekt návratu horské dráhy do areálu. Samotná atrakce, za jejíž rekonstrukcí a provozem stojí pan Štaubert, a která je vhodná pro všechny věkové kategorie, je nyní obohacena o pouťové městečko se zaměřením primárně na děti. Návštěvníci zde najdou atrakce, které byly dříve umístěny vedle Mořského světa a kterými společnost Kočka, s.r.o. doplní samotný cyklon. Chybět zde nebude autodrom, dětský vláček, dětský kolotoč, skákací hrad, hydraulické labutě, střelnice nebo pojízdné bistro.

„V tuto chvíli jsme se dohodli na zkušebním provozu horské dráhy pro rok 2025. Montáž začne na počátku června a bude trvat cca deset dní, poté spustíme provoz. K horské dráze, kterou provozuje její, dalo by se říct zachránce, pan Štaubert, se letos přestěhuje i zábavní městečko, které bylo do této doby umístěné vedle Mořského světa. Věříme, že si to zejména děti užijí. Ale co se týče samotné horské dráhy, tak tam dostáváme pravidelně dotazy naopak zejména od dospělých návštěvníků, zda se někdy vrátí na Výstaviště, aby si mohli přijít zavzpomínat. Přece jen, cyklon vždy neodmyslitelně k našemu areálu patřil,“ upřesňuje Marie Šteglová, obchodní ředitelka Výstaviště Praha.

V plánu je nyní ponechat horskou dráhu do října, kdy dojde k vyhodnocení úspěšnosti s tím, že je zde možnost pro další využití dráhy a celého konceptu i v dalších letech.

„Není to tak, že bychom horskou dráhu provozovali sami jako společnost Výstaviště. Naopak cyklon si provozuje sám pan Štaubert, který jej také zrekonstruoval a nyní přivezl zpět na Výstaviště. Městečko pak vybranými atrakcemi zajistí společnost Kočka, s.r.o., které jsme pronajali prostory stejně jako v případě Matějské poutě. Za prostory platí standardní komerční nájemné,“ uzavírá Marie Šteglová.

Provozní doba:

Pondělí: zavřeno

Út-Pá: 13.00-21.00 hod.

So-Ne: 10.00-21.00 hod.

*při nepřízni počasí se může provozní doba lišit

www.navystavisti.cz

