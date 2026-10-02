Czech Inn Hotels podporuje fotbalové internacionály

„Naše spolupráce s Nadací fotbalových internacionálů je založena především na dlouhodobé podpoře. Nejde nám o jednorázový dar, ale o partnerství, které má konkrétní dopad a může pokračovat i v dalších letech,“ říká Jaroslav Svoboda, majitel skupiny Czech Inn Hotels.
Za obdarované šek převzal prezident Nadace – Antonín Panenka. Podpora probíhá v několika rovinách. Kromě přímého finančního příspěvku nadaci je Czech Inn Hotels také hlavním partnerem vzniku publikace Liga 100 Mistrů, která mapuje vítěze československého a českého fotbalu. Hotelová skupina zároveň zajišťovala ubytování, prostory a občerstvení pro vybrané akce a setkání fotbalových legend a bývalých reprezentantů.
Právě rozsah této podpory vedl tajemníka Nadace fotbalových internacionálů pana Koláře k symbolickému připsání nuly na uvedeném šeku. „Šek“ tak dostal nejen finanční, ale také symbolický význam – připomíná, že dlouhodobé partnerství může mít mnohem větší hodnotu než jednorázová finanční částka.
Czech Inn Hotels prostřednictvím programu Czech Inn pomáhá dlouhodobě podporuje projekty a organizace z různých oblastí společenského života. Partnerství s Nadací fotbalových internacionálů do této koncepce zapadá a bude pokračovat i v dalších letech.
O Czech Inn Hotels
Skupina Czech Inn Hotels byla založena současným majitelem a jednatelem společnosti Jaroslavem Svobodou v roce 2003. Začátkem byl pronájem malého hotýlku v Harrachově. V současnosti je největší hotelovou sítí v České republice, která ubytovala přes 2 miliony hostů v roce 2025, provozuje 30 hotelů a nabízí hostům více než 9000 lůžek. Hotely se nachází převážně v Praze, ale i v Brně, Portugalsku, Gruzii, Lotyšsku, Maďarsku, Rakousku a Edinburghu. Mezi nejznámější budovy patří například hotel The Grand Mark Prague (bývalý Kempinski), Grand Hotel International, Grand Hotel Prague Towers nebo Grand Palace v Brně.
Zdroj: Czech Inn Hotels
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59441.