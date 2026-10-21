Czech Inn Hotels, Sparta a Slavia: generální partneři knihy Liga 100 mistrů

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  11:43
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Praha 21. října 2026 (PROTEXT) - Publikace LIGA 100 MISTRŮ mapuje na 864 stranách více než století historie nejvyšší české fotbalové soutěže. Kniha byla slavnostně představena 19. října v pražském hotelu Don Giovanni, který patří do skupiny Czech Inn Hotels a hostil setkání u příležitosti 125. výročí českého fotbalu.

Czech Inn Hotels se společně s fotbalovými kluby AC Sparta Praha a SK Slavia Praha staly generálními partnery výjimečné publikace LIGA 100 MISTRŮ, která zachycuje historii nejvyšší české fotbalové soutěže od jejích počátků až po korunovaci stého mistra ligy. Slavnostní představení knihy se uskutečnilo v pondělí 19. října v pražském hotelu Don Giovanni, jehož provozovatelem je skupina Czech Inn Hotels. Setkání připomnělo také 125. výročí založení českého fotbalového svazu a přilákalo téměř šest desítek hostů z fotbalového prostředí, zástupců klubů a partnerů publikace.

Majitel skupiny Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda společně s předsedou Fotbalové asociace České republiky Davidem Trundou popřáli českému fotbalu k významnému výročí. Následně se připojili k dalším osobnostem, které knihu slavnostně pokřtily. Czech Inn Hotels se vedle role generálního partnera publikace ujaly také hostitelství celé akce, která propojila významné osobnosti českého fotbalu napříč generacemi. „Český fotbal má mimořádně bohatou historii a osobnosti, které ji utvářely, si zaslouží, aby jejich příběhy zůstaly zachovány i pro další generace. Jsme rádi, že můžeme podpořit vznik publikace, která tuto historii dokumentuje, a zároveň v hotelu Don Giovanni přivítat osobnosti, jež se na ní samy podílely,“ řekl Jaroslav Svoboda, majitel skupiny Czech Inn Hotels.

864 stran historie českého ligového fotbalu

Autorem knihy LIGA 100 MISTRŮ je zkušený fotbalový historik a novinář Jaroslav Kolář, který publikaci také sám vydal. Na 864 stranách formátu A4 podrobně mapuje více než století nejvyšší české fotbalové soutěže a přibližuje cestu k jubilejnímu stému ligovému mistrovi, korunovanému v květnu 2026. Knihu doprovází více než 500 fotografií, z nichž významná část dosud nebyla zveřejněna. Mezi hosty nechyběl nejlepší střelec David Lafata, rekordman v počtu startů v nejvyšší soutěži Milan Petržela, trenér Petr Rada ani bývalý rozhodčí Pavel Královec, který řídil největší počet ligových utkání. Zúčastnil se také Jozef Chovanec, jenž získal osm ligových titulů jako hráč a další tři jako trenér. Výjimečnou sestavu doplnil Jiří Novotný, čtrnáctinásobný ligový šampion, jehož rekordní počet titulů patří k nejvýraznějším individuálním zápisům v historii soutěže.

O Czech Inn Hotels

Skupina Czech Inn Hotels byla založená současným majitelem a jednatelem společnosti Jaroslavem Svobodou v roce 2003. Začátkem byl pronájem malého hotýlku v Harrachově. V současnosti je největší hotelovou sítí v České republice, která ubytovala přes 2 miliony hostů v roce 2025, provozuje 30 hotelů a nabízí hostům více než 9000 lůžek. Hotely se nachází převážně v Praze, ale i v Brně, Portugalsku, Gruzii, Lotyšsku, Maďarsku, Rakousku a Skotsku (Edinburgh). Mezi nejznámější budovy patří například hotel The Grand Mark Prague (bývalý Kempinski), Grand Hotel International, Grand Hotel Prague Towers nebo Grand Palace v Brně.

 

Zdroj: Czech Inn Hotels

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59714.

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