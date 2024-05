Czech Investment Forum se zaměří na přínosy zahraničních investic pro malé a střední podniky a rozvoj lidského kapitálu

První ročník Czech Investment Forum nesoucí podtitul Invest in People zahájí oficiálně ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela po uvítání hostů Janem Michalem, generálním ředitelem agentury CzechInvest. Jsou to právě lidé, zejména tzv. tech-talent, kteří jsou nedílnou součástí každé vědomostní ekonomiky a stojí na nich úspěchy malých i velkých firem. Česko se může pyšnit mnoha vysoce kvalifikovanými lidmi, ale pro budování znalostní ekonomiky je nezbytné jejich počty navyšovat. Mezi úvodními řečníky vystoupí také Ana Novik, vedoucí divize investic Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále OECD).

První panelová diskuse nese název Unlocking the potential a uvedou jí zástupci OECD, kteří budou prezentovat výsledky vlastní studie a posléze diskutovat s odborníky přesah a význam zahraničních investic pro další rozvoj české konkurenceschopnosti. Zejména s ohledem na samotné regiony a další rozvoj malých a středních podniků. V rámci této části vystoupí Lucia Cusmano, zástupkyně vedoucí Divize pro malé a střední podniky a podnikání (OECD), Lukáš Rosůlek, generální ředitel české divize (Vitesco Technologies) a David Uhlíř, manažer regionální inovační strategie (JIC). Prezentace zprávy OECD poskytne cenné poznatky o vlivu přímých zahraničních investic na regionální rozvoj a rozvoj malých a středních podniků a bude obsahovat i souhrn doporučení.

Cílem druhého panelu s názvem Talent, the key, který uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek, je ukázat, co se může Česko naučit od zahraničních partnerů a kde můžeme zapracovat na lepší prezentaci příležitostí pro ty, kteří by chtěli v Česku rozvíjet svůj talent v některé z mnoha firem. Téma doplní diskuse ohledně STEM vzdělávání a motivace studentů středních škol právě pro volbu technického zaměření studia a budoucí práce. V rámci tohoto panelu vystoupí Shalini Sharma, manažerka Talent Boost Network a diverzity (Business Finland), která rovněž představí jejich platformu Work in Finland, jež se právě tématem lákání a retence talentu zabývá. Dále to budou Jana Skalková, vedoucí oddělení expertních činností ministra (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Ladislav Janíček, rektor (Vysoké učení technické v Brně), a Aleš Cáb, vedoucí pobočky a viceprezident výroby (onsemi).

Czech Investment Forum nabízí jedinečnou příležitost k propojení a zapojení lídrů průmyslu, tvůrců politik a odborníků v utváření budoucnosti investic a rozvoje talentů v zemi.

