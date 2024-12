Czech National Trust a INTO připravily studijní cestu do Anglie pro zástupce ANOPY

Program zahrnoval návštěvu a workshopy na dvou významných památkách Osterly House and Park a Cliveden, setkání s vlastníky a provozovateli, o panelovou diskuzi a recepci na Českém velvyslanectví v Londýně.

Účastníci si odnesli cenné poznatky ohledně správy, financování provozu a propagace památkových objektů, budování členské a dobrovolnické základny a zapojení památek do života místní komunity.

První zastávkou bylo gregoriánské venkovské sídlo Osterley Park and House na západě Londýna. Objekt s rozsáhlým parkem vlastní a spravuje britský National Trust. Českou skupinu přivítal ředitel Christopher Cleeve. Hlavním tématem debaty bylo dobrovolnictví a zapojení místní komunity do obnovy a rozvoje památky.

Druhý den pobytu se skupina zúčastnila výroční valné hromady asociace Historic Houses, která zastupuje více než tisíc nezávisle vlastněných hradů, zámků, parků a dalších památek ve Spojeném království. Při společném obědě skupinu přijal generální ředitel organizace Ben Cowell OBE. Součástí valné hromady byly odborné přednášky a prezentace firem nabízejících služby v oboru památkové péče včetně praktických ukázek.

Večer program pokračoval na Velvyslanectví České republiky v Londýně panelovou diskuzí s názvem „Dědictví! Příběhy obnovy a houževnatosti“. Panelové diskuzi předsedala Generální sekretářka INTO Catherine Leonard, členové panelu byli:

- předsedkyně CNT Irena Edwards

- člen výkonné rady ANOPA Francesco Kinský dal Borgo, vlastník Kost a Karlova Koruna

- Hopwood DePree, který se zabývá obnovou rodinného sídla Hopwood Hall.

Francesco Kinský dal Borgo přiblížil úspěšné rekonstrukce památek ve vlastnictví členů sdružení ANOPA. Konkrétně se jednalo o hrad Kost, zámky Karlova Koruna a Loučeň a parostrojní pivovar v Lobči, za jehož záchranu získali majitelé prestižní cenu Europa Nostra.

Irena Edwards popsala záchranu a rekonstrukci CNT pilotního projektu : monumentální hrobky a kaple slavné spisovatelky, filosofky, filantropky Marie von Ebner-Eschenbach.

Po diskuzi následovala recepce za účasti velvyslankyně České republiky ve Spojeném království Marie Chatardové.

Předposlední den pobytu byl ve znamení návštěvy Clivedenu, nádherného původního sídla rodiny Astorů s překrásným několika hektarovým parkem a navazujícími službami od prodeje přes gastronomii až po neuvěřitelné ubytování přímo v paláci. Celý komplex je vlastněn National Trustem, nicméně Park, restaurace, prodejna a parkování jsou provozovány National Trustem, palác je pronajat hotelové společnosti a provozován jako luxusní 6*hotel.

Skupinu uvítal ředitel celého komplexu Robert Miles, který účastníky seznámil s celou památkou a zejména s jejím provozem a způsoby zajišťování příjmů a kooperací mezi National Trustem a jejich nájemníkem, hotelovou skupinou která provozuje palác jako hotel.

Po občerstvení v místní kavárně následovala procházka parkem s jeho správcem. Milým překvapením bylo setkání se skupinou dobrovolníků, kteří právě upravovali jednu část rozsáhlého parku. Cliveden má více než 300 dobrovolníků. Návštěvu uzavřela prohlídka paláce, který je dnes luxusním hotelem.

Poslední den pobytu využili účastníci k individuálním návštěvám londýnských památek a muzeí.

Všichni zúčastnění nesmírně ocenili dokonalou přípravu a skvělý program, který byl velice inspirativní a poučný. Zvlášť velké poděkování patří Ireně Edwards a jejímu týmu z Czech National Trust, který program připravil a po celou dobu účastníky osobně doprovázel.

Účastníci vyjádřili naději, že se nejednalo o ojedinělou akci a že v blízké době dostanou obdobnou příležitost další členové ANOPA. Podobné akce by byly velkým přínosem a inspirací pro majitele a provozovatele památkových objektů v České republice.

*) Účastníci :

Francesco Kinský dal Borgo - Karlova Koruna a Kost

Andrea Berndtová - Turnovské památky

Jana Těžká - Loket

Lada Vimmerová - Loket

Hana Zvalová - Červený

Vladimír Müller - Červený

Patricie Krobová - Chvalský zámek

Vratislav Zákoutský - Loučen

Viera Hladišová, ředitelka CNT

Patrik Hoffman, člen správní rady CNT

Koordinátoři programu:

Irena Edwards, Czech National Trust (CNT)

Eva Bonfield, Czech National Trust Abroad (CNTA) Londýn

Zuzana Princova, CNTA, Londýn

Dr Irena Edwards, předsedkyně, zakladatel CNT:

“Jedním z hlavních cílů organizace Czech National Trust je zprostředkování prvotřídního světového know-how o všech aspektech managementu a financování činnosti památek a jejich zpřístupnění co nejširšímu okruhu recipientu: vlastníků a manažerů památek a kulturního dědictví v České republice. Plně nám to umožňuje naše členství v INTO a úzká spolupráce s nejúspěšnějšími národními trusty na světě”.

Francesco Kinsky dal Borgo , člen vedení ANOPA, vlastník Kost a Karlova Koruna:

"Pro mě a ostatní členy ANOPA byla tato studijní cesta skvělou příležitostí vidět a zažít jiný model provozu památek. Diskuse, které jsme vedli, byly zasvěcené a inspirativní, zvláštní poděkování patří týmu CNT/INTO za perfektní organizaci!"

Kontakt:

Vratislav Zákoutský, tajemník ANOPA, kastelán Loučen

vratislav.zakoutsky@zamekloucen.cz

Mobil: +420 602 397 589

Patrik Hoffman, člen správní rady Czech National Trust

patrik@atelierhoffman.eu

Mobil: +420 608 860 848

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.