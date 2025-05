Czech Oldtimer Express 2025 zakončil 2100 kilometrů napříč Evropou na trati Grand Prix v Monaku

Czech Oldtimer Express není klasickým závodem. Je to vytrvalostní jízda a dobrodružství pro řidiče, kteří chtějí prověřit sebe i své vozy. Každý ročník nabízí jinou trasu, pečlivě připravenou s důrazem na řidičské zážitky. Letos se kolona veteránů vydala z Prahy na Azurové pobřeží – přes Mnichov, Bodamské jezero, švýcarské hory, vinařské oblasti i legendární okruh Paul Ricard. Cestou se posádky zastavily v mnichovském BMW muzeu, v Art & Cars v Singenu, čokoládovně Camille Bloch ve švýcarském Courtelary nebo hodinářské manufaktuře ISEOTEC.

Pět dní, pět etap a stovky zážitků

Cesta do Monaka nebyla jen o cílové rovince – byla to řidičská i lidská výzva. Letošní startovní pole bylo mimořádně pestré – od elegantního Citroënu DS z roku 1963, přes britskou klasiku typu Jaguar E-type, až po raritní předválečné kousky jako MG TA z roku 1937 nebo BMW 327 z roku 1941. Zúčastnily se jak týmy s jedinečnými vozy, tak i posádky s legendami z 80. a 90. let.

A hned první etapa prověřila servisní tým Czech Oldtimer Express – na trase z Prahy přes Šumavu a do Mnichova hlásilo několik posádek technické potíže. Morgan Plus 8 posádky Tibora a Luboše Urbánkových se potýkal s prasklým chladičem, tým Trumpetisto zase musel řešit poloosu u svého Trabantu 601 Combi. Nakonec se vše podařilo opravit a posádky dorazily na společnou večeři v mnichovském BMW muzeu.

Druhou etapu posádkám zpestřil trajekt přes Bodamské jezero, zastávka v muzeu Art & Cars v Singenu a závěrečná večeře na Vitra Campusu.

Třetí den přinesl nejnáročnější počasí – déšť a mlha ve švýcarských Alpách potrápily zejména starší vozy. Ale i ty se nakonec protlačily klikatými silnicemi až k francouzskému Grenoblu. Všechno pak vyvážila čtvrtá etapa – slunečná krajina jižní Francie, ostré zatáčky a dechberoucí výhledy při přejezdu na závodní okruh Paul Ricard u Le Castellet, kde si posádky mohly vyzkoušet i svižnější jízdu a nasály atmosféru Grand Prix.

Závěr v Monaku

Pátá etapa pak vyvrcholila symbolickým průjezdem ikonické zatáčky Fairmont Hairpin na trati Grand Prix Monaka, po které se budou už za pár dní prohánět šampioni Formule 1. Po Monaku se posádky vydaly přes horské úseky Rallye Monte Carlo k cílové destinaci – Château de Crémat. Právě zde si mohli účastníci připít na úspěšný průběh celé akce a večer vozy předat k naložení zpět do Česka.

„Byl to náročný ročník. Opravdu jsme důkladně provětrali auta i posádky. Velký potlesk zaslouží řidiči i navigátoři – projet takovou trasu bez úhony není samozřejmost,“ komentoval letošní ročník pořadatel Josef Zajíček. „Mám radost, že všichni dorazili do cíle ve zdraví. A co mě těší nejvíc – 80 % posádek s námi jede opakovaně. Sedli jsme si jako dnes už hodně velká parta a tohle je něco, co dělá Czech Oldtimer Express výjimečným.“

Galavečer a vítězové

V úterý 6. května dorazily posádky do cíle, o den později – ve středu 7. května – následovalo slavnostní gala. Každá posádka obdržela certifikát a originální medaili z českého křišťálu od firmy Preciosa. Ceny se udělovaly v několika kategoriích:

Kategorie Classic

1. místo: Citroën DS 19 Cabriolet (1963), tým Pirelli – Ladislav a Naďa Karasovi – cena: hodinky ROBOT – limitovaná desetikusová edice Czech Oldtimer Express.

2. místo: Jaguar E-type V12 (1973), tým HOPI – František a Lenka Piškaninovi – poukaz na pobyt ve Vila Čapek.

3. místo: Dvě posádky se shodnými body:

Trabant 601 Combi (1976), tým Trumpetisto – Ondřej a Jakub Trubačovi

Škoda Octavia (1962), tým ITAREG – Alois Krejčí a Alois Krejčí junior

Cena: poukaz na závodní licenci od Autodromu Most.

Kategorie Unique

1. místo: MG TA (1937), tým Safety Fast – Oto Kuhn a Jiří Šlégl – hodinky ROBOT – limitovaná desetikusová edice Czech Oldtimer Express.

2. místo: Jensen S-Type (1937), tým Veterán Aréna – Lubomír a Eva Pešákovi

3. místo: BMW 327 (1941), tým ROBOT – Josef Zajíček a Markéta Zajíčková – poukaz na závodní licenci od Autodromu Most.

Chic & Classic – Nejelegantnější posádka na startu

Katarína a Miroslav Kuchárovi, Jaguar IV (1948), tým IK Steel

Tradice, která roste

„Třetí ročník Czech Oldtimer Express považuji za úspěšný. Je to sice trasa náročná – jak pro vozy, tak pro posádky – ale právě to dělá Czech Oldtimer Express tím, čím je,“ uzavřel Josef Zajíček, duchovní otec celé akce. „I já jsem si letos musel sáhnout hluboko do svých sil. Ale jak často opakuji – Czech Oldtimer Express není nedělní vyjížďka do cukrárny. Přesto věřím, že jsme si to všichni užili a příští rok vyrazíme znovu. Děkuji všem posádkám i partnerům za důvěru.“

