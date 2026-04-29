Czech & Slovak Digital Infrastructure Association připravuje setkání odborníků v Praze a rozvíjí oborovou spolupráci

Místopředsedkyně asociace Evženie Tohami je vítaným hostem odborných diskusí souvisejících s řešeními pro datová centra. „Množí se pozvánky na odborné akce a diskuse v Česku i zahraničí, a to nejen v oblasti datových center, ale i energetiky. Chystám se i do Vídně, kde vystoupím jako speaker na panelu o rozvoji regionu,“ říká Tohami z CSDIA.
CSDIA zároveň rozvíjí spolupráci s dalšími asociacemi a osobnostmi v oblasti umělé inteligence v Česku a propojuje firmy, odborníky a instituce napříč oborem.
„Naše první dojmy ze zapojení do aktivit CSDIA jsou velmi pozitivní. Jako česká firma působící ve více než 70 zemích světa máme zkušenosti z podobných zájmových struktur v zahraničí. Mám radost, že v Česku a na Slovensku roste dynamická organizace s perspektivou dalšího rozvoje a prohloubení vztahů mezi firmami a veřejným sektorem. I osobní setkání přinášejí nové nápady a posouvají spolupráci dál,“ říká obchodní ředitel CONTEG pro ČR a SR Lubomír Vlasák. “Právě osobní setkání a sdílení zkušeností mají ambici přinést nové impulzy pro rozvoj spolupráce v oblasti datových center a digitální infrastruktury,” dodává Vlasák.
CSDIA je platformou propojující segmenty digitální infrastruktury, energetiky a umělé inteligence. Česko jako země ve střední Evropě má historické, geografické i vzdělanostní předpoklady posílit svou roli jako významný hub pro evropskou digitální infrastrukturu. „Chceme propojovat soukromý i veřejný sektor a vytvářet prostředí pro sdílení zkušeností a rozvoj celého regionu,“ dodává Tohami z CSDIA.
