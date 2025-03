Czech Tech Talks: Technologické příběhy, které inspirují

O podcastu

Czech Tech Talks není jen dalším technologickým podcastem. Jde o platformu, která propojuje různé světy – technologie, byznys, umělou inteligenci a inovace. V jednotlivých epizodách se posluchači setkávají s osobnostmi, které stojí v čele technologických společností, využívají IT jako klíčový nástroj svého podnikání nebo implementují inovativní technologická řešení v tradičních odvětvích.

Rozhovory vznikají v moderním podcastovém studiu TRITON IT na Zličíně v Praze, které nabízí profesionální zázemí pro kvalitní produkci.

Inspirující hosté

Podcast již hostil mnoho významných osobností, mezi které patří ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl, bratři Ondřej a Lukáš Zárubovi z Microsoftu, kteří vyvinuli inteligentní detektory využívané na českých dálnicích, Petr Fiala zastávající seniorní programátorskou pozici v přední investiční bance, či Jiří Kynčl ze společnosti Movisio, zakladatel inovativního projektu GeoPas.

Nedávný průzkum mezi posluchači inicioval rozšíření spektra diskutujících o akademické experty. Reprezentantem této skupiny je například docent Virius, proslulý autor odborné literatury o programovacím jazyce C++, jehož expertíza byla uplatněna při významných mezinárodních projektech včetně spolupráce s evropským výzkumným centrem CERN.

Cílové publikum podcastu

Czech Tech Talks je vytvářen s cílem oslovit širokou škálu posluchačů zajímajících se o technologické inovace a příběhy jejich tvůrců. Studenti na začátku kariéry zde nacházejí praktické zkušenosti a zákulisní pohledy od zkušených odborníků. Podnikatelé z různých oblastí mohou získat otevřené informace o potenciálních úskalích a obchodních rizicích spojených s digitalizací, implementací IT řešení a navazujícími službami. Všichni posluchači, včetně technologických nadšenců, pak mají příležitost objevovat zajímavé profesní zkušenosti vyzpovídaných expertů.

Aktivní zapojení posluchačů prostřednictvím soutěží

Nedílnou součástí projektu jsou pravidelné soutěže o hodnotné ceny, které tematicky souvisejí s obsahem podcastu. Výhry do těchto soutěží poskytují spolupracující technologické společnosti, jako například česká firma MISURA, specializující se na výrobu prvotřídních monitorů pro hráče i kancelářské využití.

TRITON IT – dekáda technologických inovací

Společnost TRITON IT vstoupila v roce 2024 do druhé dekády svého působení na českém trhu. Za deset let se firma etablovala jako spolehlivý partner v oblasti IT řešení pro firemní klientelu.

Podcast Czech Tech Talks představuje logický krok v rozvoji firemní identity – TRITON IT se jeho prostřednictvím profiluje jako lídr nejen v poskytování technologických služeb, ale také v šíření technologického know-how a inspirace.

Kompletní přehled epizod a další podrobnosti najdete na oficiálním webu podcastu, platformě Spotify a YouTube kanálu Czech Tech Talks.

Zdroj: TRITON IT

Video ke zprávě:

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.