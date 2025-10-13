CZECH TRAVEL MARKET 2025: Odborníci z cestovního ruchu se sejdou v pražských Letňanech

V rámci události mohou účastníci využít možnosti získat aktuální informace z oboru cestovního ruchu či se zapojit do nákupních a prodejních příležitostí. CZECH TRAVEL MARKET je určen pro cestovní kanceláře a agentury, turistické destinace, poskytovatele služeb z oblastí stravování, dopravy, ubytování a dalších. "Letos se na letňanském výstavišti představí minimálně sedm oblastí. Konkrétně do PVA EXPO PRAHA zavítají mimo tuzemských vystavovatelů také zástupci z Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska," řekla manažerka akce Hana Lukešová.
Kromě možností účasti na obchodních jednáních s tuzemskými i zahraničními partnery a na prezentacích jednotlivých destinací se bude konat také slovenský workshop. Nově proběhne seminář zaměřený na téma autorského práva a použití fotografií, který připravuje partner akce Asociace cestovních kanceláří ČR. Registrace ZDE.
Návštěvníci letošního ročníku mezinárodního kontraktačního dne se setkají s pravidelnými účastníky, jako jsou německá společnost Eurowings Aviation GmbH nabízející portfolio až 150 evropských destinací, maďarské subjekty poskytující ubytování, například Hotel Carbona Zrt. a Spirit Hotel Kft., nebo obor pojišťovnictví zastupující Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku a Slavia pojišťovna a.s. Zájemci se také mohou seznámit s nabídkou nových vystavovatelů, kterými jsou cestovní kanceláře strakonická Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. a pražská MARCO POLO INTERNATIONAL spol. s r.o.
Nováčci i tradiční účastníci
Premiérově se budou prezentovat Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice (OOCRTT), Severovýchod Slovenska, představující se jako "KRAJ UNIKÁTOV", CUBA TOURIST OFFICE FOR EASTERN EUROPE nebo rakouský Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H. Poprvé se návštěvníkům kontraktačního dne představí také vystavovatel Infinite X Prague, který zastupuje Máj – House of Fun Prague, držitele prestižního ocenění Best of Realty 2024 v kategorii Nákupní a zábavní centra. Nováčkem akce budou také Skiworld Ahrntal, tuzemská Marina Lipno provozující park Landal Marina Lipno spadající do řetězce GreenParks nebo společnost Global Parks Poland provozující největší aquapark v Evropě, polský Suntago.
Na letošním CZECH TRAVEL MARKETU nebudou chybět tradičně ani Darkmay – CeSYS nabízející internetové systémy pro cestovní agentury a kanceláře, cestovní kancelář ATIS, která je jedničkou pro domácí cestovní ruch, dále inovativní B2B poskytovatel hotelů a technologií Go Global Travel Czech Republic nebo cestovní kancelář Blue Sky Travel. Poslední jmenovaná je navíc i generálním obchodním zástupcem (GSA - General Sales Agent) pro Českou, Maďarskou a Slovenskou republiku pro letecké společnosti Air Astana (Kazachstán) (CZ, SK), Air Cairo (CZ, SK, PL, HU), Croatia Airlines (CZ, SK), Egypt Air (CZ, HU, SK), flydubai (CZ, HU, SK), Georgian Airways (CZ) a Kuwait Airways (CZ, SK). Chybět nebude ani Travel Marketing International – TMI s.r.o. zastupující China Airlines a Egyptair nebo TAL AVIATION Czech Republic s.r.o. Více na www.czechtravelmarket.cz.
Registrovat se k návštěvě CZECH TRAVEL MARKETU je možné ZDE.
Zdroj: ABF