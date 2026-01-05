CZECHIA.COM je nejlepší registrátor, potvrdil CZ.NIC

CZECHIA.COM působí na trhu nepřetržitě od roku 1996 a patří mezi lídry v oblasti registrace domén (nabízí více než 800 doménových koncovek), webhostingu a e-mailových služeb. Se specializací na WordPress hosting optimalizovaný pro výkon a bezpečnost.
CZECHIA.COM nabízí živou podporu 24/7 a odbornou pomoc certifikovaných doménových Guru. Data jsou garantovaně ukládána v České republice. Všechny domény jsou chráněny pomocí DNSSEC a provoz je zajištěn ve vlastním datacentru standardu Tier III. Certifikace CZ.NIC potvrzuje vysokou technickou úroveň, bezpečnost a dlouhodobou důvěryhodnost CZECHIA.COM.
Výsledky certifikace: https://www.nic.cz/whois/registrars/
Zdroj: CZ.NIC