CzechInvest spouští akcelerační program DIANA: Podpora inovativních technologií pro NATO

„Jsme hrdí, že můžeme spustit pracoviště DIANA v CzechInvestu. Agentura CzechInvest má bohaté zkušenosti s podporou startupů a silný základ v průmyslu, letectví a kosmonautice, pokročilých materiálech, biotechnologiích, umělé inteligenci a dalších špičkových oborech. Chceme propojit místní dynamický ekosystém s inovativními startupy, které budeme hostit, a podporovat jejich růst v globálním měřítku. Tento program NATO doplňuje naše aktivity na podporu nových, inovativních firem, které realizujeme na národní úrovni a v rámci EU a ESA," uvedl Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.

Od ledna tak agentura CzechInvest bude ve spolupráci s Ministerstvem obrany zajišťovat provoz národního startupového akceleračního pracoviště NATO DIANA. V něm budou firmy vybrané programem DIANA absolvovat 6měsíční program vytvořený na míru startupům, které plánují využití svých technologií v obranném sektoru. Do programu se mohou přihlásit společnosti z členských zemí NATO bez omezení věku či velikosti. Program je nicméně vhodný především pro mladé startupy a malé a střední podniky s minimálními zkušenostmi v obranném sektoru, které mohou v první šestiměsíční fázi získat až 100 tisíc eur. Sběr přihlášek, hodnocení a výběr firem provádí přímo mezinárodní tým DIANA. Českou stopu už v programu zanechaly společnosti Dronetag a Goldilock, které se účastnily programu v minulosti a odnesly si cenné zkušenosti.

,,ČR ale i zbytek Severoatlantické aliance si velice dobře uvědomuje, že nastupující a přelomové technologie, jako je umělá inteligence, biotechnologie nebo robotika, budou mít v následujících letech naprosto zásadní dopad na obranyschopnost. Česká republika je již členem Inovačního fondu NATO a naše role v rámci akcelerátoru DIANA je dalším příspěvkem ČR do budování společné obrany,“ uvedla Radka Konderlová, vrchní ředitelka Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany.

Agentura CzechInvest bude mít na starosti zejména realizaci edukační a osvětové činnosti v souvislosti s aktivitami programu, pořádání workshopů, mentoringu a školení prostřednictvím expertů na určená témata, aby se startupy rozvíjely směrem k definovaným tématům DIANA a prioritám Severoatlantické aliance. Zároveň bude pobočka sloužit i jako kontaktní místo pro žadatele do programu a dalších podobně zaměřených iniciativ NATO a EU. Jeho cílem je zvýšit úspěšnost žadatelů z ČR v těchto mezinárodních programech zaměřených na podporu rozvoje technologické základny obrany. V současné době probíhá výběr vhodných prostor a sestavování týmu odborníků.

DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) je těleso NATO s posláním vyhledávat a urychlovat inovace duálního použití v rámci Aliance. DIANA poskytuje společnostem zdroje, sítě a vedení pro rozvoj přelomových technologií, které řeší kritické výzvy v oblasti obrany a bezpečnosti. Česko je zapojeno prostřednictvím Ministerstva obrany do programu NATO DIANA, který je realizován ve vybraných zemích od roku 2023 a financován z prostředků programu a členských států. Program je zaměřen na podporu projektů z oblasti technologií dvojího užití, které spadají do kategorie EDTs (Emerging and Disruptive Technologies, nastupující a přelomové technologie).

