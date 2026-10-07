CzechToll zahajuje spuštění nového mýtného systému na Slovensku

Základní principy elektronického výběru mýta, způsob výpočtu mýta, sazby, síť vymezených úseků silnic ani kategorie vozidel s povinností úhrady mýta se na Slovensku nemění. Používání systému tak bude z pohledu dopravců velmi podobné tomu současnému. V národním elektronickém mýtném systému zůstane zachován režim předplaceného mýta. V tomto režimu bude možné nově na jeden mýtný účet zaregistrovat jedno nebo více vozidel, tedy i celou flotilu, a podle potřeby mít zřízeno i více mýtných účtů, například pro oddělenou správu vozidel nebo nákladů. Režim následného placení mýta bude na základě rozhodnutí Národní dálniční společnosti ukončen 31. prosince 2026. Alternativou pro jeho dosavadní uživatele bude právě možnost využívat režim předplaceného mýta pro celý vozový park.
Přechod ze současného do nového elektronického mýtného systému znamená také potřebu přeregistrace vozidel. Provozovatelé vozidel, kteří budou od 1. ledna 2027 využívat nový národní elektronický mýtný systém, budou muset svá vozidla zaregistrovat do nového systému, uzavřít nové smluvní vztahy a každé vozidlo vybavit novou palubní jednotkou.
Informace o registraci, potřebných dokladech, nových palubních jednotkách, režimu předplaceného mýta, možnostech úhrady, správě mýtného účtu a zákaznických službách budou postupně zveřejňovány na novém informačním portálu na dopravcům známé doméně www.emyto.sk. Podrobné praktické informace k přechodu na nový mýtný systém budou na něm dostupné od 24. listopadu 2026.
Registrace vozidel do nového mýtného systému začne 1. prosince 2026. Od stejného data bude uživatelům na novém informačním portálu zpřístupněna i nová zákaznická zóna Moje mýto, ve které bude možné registraci pohodlně vyřídit online. Registrace bude možná také osobně na vybraných zákaznických místech, od 1. ledna 2027 bude zákazníkům k dispozici celá síť zákaznických míst. K zaregistrovaným vozidlům bude možné převzít také nové palubní jednotky. Ty však bude možné používat pro jízdy v novém elektronickém mýtném systému nejdříve od 1. ledna 2027.
Úvodní informační kampaň bude probíhat od 1. října do 31. prosince 2026 a její intenzita se bude s blížícím se spuštěním systému postupně zvyšovat. CzechToll bude domácí i zahraniční dopravce informovat prostřednictvím online médií a sociálních sítí, slovenských i zahraničních odborných tištěných médií, rozhlasu, televize a outdoorové reklamy na vybraných čerpacích stanicích, stejně jako prostřednictvím portálu www.emyto.sk, adresné elektronické a poštovní komunikace a profesních sdružení dopravců. Od 1. října 2026 začne na podporu kampaně fungovat také zákaznická linka nového Poskytovatele mýtných služeb na čísle +421 222 122 444, která bude odpovídat na otázky související se změnami v elektronickém mýtném systému od 1. ledna 2027 a s registrací vozidel.
Upozornění: Informace o změnách ve fungování elektronického mýtného systému na Slovensku od 1. ledna 2027 uvedené v této tiskové zprávě jsou určeny dopravcům, kteří využívají současný slovenský elektronický mýtný systém a plánují využívat také nový mýtný systém. Na dopravce využívající služby EETS se tyto informace nevztahují.
Zdroj: CzechToll
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59511.