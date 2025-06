D.A.S. oslavila 30 let právní ochrany v ČR. Začínali v týmu čtrnácti lidí, dnes již vyřešili stovky tisíc případů

Dějištěm oslavy 30. výročí společnosti D.A.S. právní ochrana se stal Stages Hotel Prague. Jitka Chizzola, která je ve vedení české pobočky společnosti od samého počátku, byla ústřední postavou večera a její osobní vzpomínky dotvářely slavnostní atmosféru. „Tento večer byl nejen oslavou naší společnosti a jejích úspěchů, ale i připomínkou toho, že za každým dosaženým cílem stojí lidé – naši klienti, partneři, kolegové i přátelé. Bez nich by naše cesta nebyla možná,“ uvedla Jitka Chizzola.

Jednou z klíčových částí programu byla panelová diskuze, kterou moderovala Daniela Brzobohatá. Na podiu se vedle Jitky Chizzola objevili i další významní hosté, kteří mají k D.A.S. a jejímu vedení blízký vztah. Mezi nimi nechyběl Phillip Wassenberg, CEO ERGO pro Rakousko mateřské společnosti D.A.S., který během oslav pronesl: „Jitka je nejdéle působící CEO v pojišťovnictví v ČR. Díky spolupráci s ní přesně vím, proč tomu tak je.“ Dále se debat účastnil Jiří Ježek, paralympijský vítěz a nejúspěšnější cyklista paralympijské historie, jenž je spjat s D.A.S. již od svého dětství; Miroslav Chochola, CEO EPRAVO.CZ, dlouholetý partner společnosti; a Radek Bartoš, CEO Cobra Transport, s.r.o., dlouholetý klient. Všichni hosté zdůraznili nejen profesionalitu a inovace D.A.S., ale také lidský přístup a pevná přátelství, která se za léta spolupráce vytvořila.

Po oficiální části večera následovala slavnostní večeře, během níž hostům zahrál Rudolfinum kvartet z České filharmonie, doprovázený saxofonistou Lukášem Dittrichem. Slavnostní atmosféru vystřídal živý swingový koncert zpěváka Jana Smigmatora a jeho kapely.

Pojištění právní ochrany má dnes sjednané 8 % Čechů

Pojišťovna D.A.S. vstoupila na český trh v únoru 1995 jako jediná specializovaná pojišťovna právní ochrany v České republice. Již o sedm let později získala prestižní ocenění Pojišťovna roku, kde obsadila 1. místo v kategorii specializovaných pojišťoven. Vítězství následně obhájila i v roce 2005, kdy zároveň oslavila významné jubileum – 10 let úspěšného působení na českém trhu. Klíčovým momentem byla také fúze v roce 2023, kdy došlo ke spojení mateřské pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG s pojišťovnou ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, čímž se dále posílila pozice společnosti na trhu.

Za dobu svého působení pojišťovna vyřešila téměř 350 tisíc soudních sporů a poskytla přes 300 tisíc právních konzultací. V minulém roce zaznamenala významný nárůst právních případů, k čemuž přispěla i spolupráce s Odborovým svazem zdravotnictví. Díky této spolupráci poskytla D.A.S. právní podporu a úspěšně pomohla více než sedmi stům zdravotníků, kteří se potýkali s problémy při vyplácení covidových odměn. Na rostoucím počtu případů se podílí i stále vyšší zájem veřejnosti o tento typ pojištění.

„Všeobecné povědomí o právní ochraně se za uplynulé tři dekády znatelně zvýšilo, přesto se vize D.A.S. ani do budoucna nemění. Šíření právní ochrany mezi širokou veřejnost prostřednictvím našich služeb a budování obecné právní osvěty pro nás zůstává i do dalších let klíčovým závazkem,” uzavírá Jitka Chizzola.

Zdroj: D.A.S.